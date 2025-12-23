باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام مشترک کیت فوربس رئیس و جاگان چاپاگان دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر به پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر در پی شهادت امدادگر استان فارس در حادثه سیلاب جهرم، آمده است.
با نهایت تأسف از شهادت غمانگیز جناب آقای محمد قربان، امدادگر فداکار اهل فارس که در جریان سیل جهرم در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴) جان خود را از دست داد، مطلع شدیم.
محمد قربان در خدمت به دیگران و در امدادرسانی به افرادی که در سیل گرفتار شده بودند، جان خود را از دست داد، در لحظهای که شجاعت، شفقت و از خودگذشتگی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز بود.
از طرف تمامی همکاران فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر (IFRC)، عمیقترین مراتب تسلیت خود را به خانواده، عزیزان، همکاران و جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران ابراز میکنیم.
در این لحظه غم و اندوه، با آنها همدردیم. خدمات او فراموش نخواهد شد و در زندگیهایی که او سعی در محافظت از آنها داشت، زنده خواهد ماند.
با تقدیم عمیقترین مراتب همدردی.
شهید محمد قربان از امدادگران هلال احمر، ۲۷ آذرماه هنگام عملیات امدادی برای نجات یک خانواده در حادثه سیلاب روستای حسین آباد جهرم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
منبع: جمعیت هلال احمر