رئیس و دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ در پیامی مشترک ضمن ابراز تسلیت شهادت امدادگر هلال‌احمر در حادثه سیلاب جهرم، شجاعت این امدادگر شهید را تجلیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام مشترک کیت فوربس رئیس و جاگان چاپاگان دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر به پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در پی شهادت امدادگر استان فارس در حادثه سیلاب جهرم، آمده است.

با نهایت تأسف از شهادت غم‌انگیز جناب آقای محمد قربان، امدادگر فداکار اهل فارس که در جریان سیل جهرم در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴) جان خود را از دست داد، مطلع شدیم.

محمد قربان در خدمت به دیگران و در امدادرسانی به افرادی که در سیل گرفتار شده بودند، جان خود را از دست داد، در لحظه‌ای که شجاعت، شفقت و از خودگذشتگی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز بود.

کیت فوربس رئیس و جاگان چاپاگان دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر

از طرف تمامی همکاران فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر (IFRC)، عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده، عزیزان، همکاران و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌کنیم.

در این لحظه غم و اندوه، با آنها همدردیم. خدمات او فراموش نخواهد شد و در زندگی‌هایی که او سعی در محافظت از آنها داشت، زنده خواهد ماند.

با تقدیم عمیق‌ترین مراتب همدردی.

شهید محمد قربان از امدادگران هلال احمر، ۲۷ آذرماه هنگام عملیات امدادی برای نجات یک خانواده در حادثه سیلاب روستای حسین آباد جهرم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، امدادگر ، صلیب سرخ
خبرهای مرتبط
جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
افزایش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر
شبکه پهپادی سازمان امداد و نجات راه‌اندازی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توقف موقت حرکت قطار‌های خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۲ سال با همکاری اینترپل
قوه قضاییه: حمید رسایی باز هم گزارش اشتباه داد
افزایش قیمت برنج؛ نتیجه آزادسازی و حذف ارز ترجیحی
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند
آخرین مراحل بررسی قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند
هوای تهران در مرز قرمز
مدارس ابتدایی تهران فردا هم مجازی شد
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمال کشور در آخر هفته
شهادت امدادگر اهل فارس در لحظه فداکاری، نماد شجاعت و از خودگذشتگی است
سردار رادان به تاجیکستان سفر کرد
القاصی: اجرای احکام مرحله‌ای باشد؛ اول اخطار، سپس حکم جلب
توسعه زمین‌های چمن مصنوعی در مدارس مناطق کم‌برخوردار
قوه قضاییه: حمید رسایی باز هم گزارش اشتباه داد
مدارس ابتدایی تهران فردا هم مجازی شد
درمان معتادان با دارو‌های نوین و اثرات ماندگار
ایستادگی در برابر تخلفات؛ جان شهروندان اولویت مدیریت شهری
کشف ۸۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۲ سال با همکاری اینترپل
سازمان بازرسی خواستار پایان تصدی بازنشستگان در شرکت‌های صندوق بازنشستگی نفت شد
مهلت ۱۵ روزه دادستانی به شهرداری برای اعلام مشخصات ساختمان‌های نیمه کاره
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به شمال کشور از ۳ تا ۶ دی
قاعده انتخاب شهردار بوی سیاسی می‌دهد
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند
تحویل مسکن به آتش‌نشانان تهران درسال۱۴۰۶
رونمایی از رویداد برگزاری مزایده‌های الکترونیک قوه قضاییه در سامانه ستاد
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت با ورود اتوبوس‌های دو کابین
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند
چمران: افزایش خودسرانه کرایه تاکسی تخلف است
آغاز حفاری مکانیزه خط ۸ مترو در جنوب غرب تهران طی روز‌های آتی
جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
هوای تهران در مرز قرمز
افزایش قیمت برنج؛ نتیجه آزادسازی و حذف ارز ترجیحی
توقف موقت حرکت قطار‌های خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
آخرین مراحل بررسی قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت
محدودیت تردد در محور چالوس تا ساعت ۱۹/ ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران
ترافیک در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران/ تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا