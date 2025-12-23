باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز چهارشنبه سوم دی ماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

البرز

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، برابر نظر کارشناسی اداره‌کل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، مدارس مقاطع متوسطه اول و ابتدایی برای روز چهارشنبه سوم دی ماه غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند.

اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: آموزش در تمام مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌های فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی فردا سوم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

سمنان

آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد کلاس‌های درس تعدادی از مدارس این استان روز چهارشنبه سوم دی ماه ۱۴۰۴ با تصمیم مدیران مدارس و در چارچوب آیین نامه اجرایی مدارس به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

آذربایجان غربی

روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری استان، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان روز چهارشنبه سوم دی ماه با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا غیرحضوری برگزار می‌شود.