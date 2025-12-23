دادگستری هرمزگان ادعای یک نماینده مجلس درباره خراب شدن و ریختن آن به دریا را تکذیب کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: ادعای ریختن محمولههای برنج به دریا در بندر شهید رجایی رد شد.
مجتبی قهرمانی گفت:هیچگونه معدومسازی برنج در این بندر صورت نگرفته و تمامی کالاها تنها از مسیرهای قانونی و با نظارت قضایی تعیین تکلیف میشوند.
وی گفت:انتظار میرود اظهارنظرها در موضوعات عمومی بر پایه اطلاعات دقیق، مستند و میدانی مطرح شود تا از ایجاد تشویش در اذهان عمومی جلوگیری شود.
چند روز پیش سلمان اسحاقی نماینده مچلس در تاریخ 30 آذر در نطق نمایندگان در مجلس گفته بود: در بندر شهید رجایی تُن تُن برنج توی دریا می ریزند و حتی برنج زیر باران خراب می شود اما مردم برنج ندارند!
پیش از ان نیز برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی ادعا کردند که در بندر شهید رجایی چندین تن برنج وارداتی یا ذخیرهشده به دریا ریخته شده است.
وزارت جهاد کشاورزی نیز در اطلاعیه ای ریختن برنج به دریا را تکذیب کرده بود.