دادگستری هرمزگان ادعای یک نماینده مجلس درباره خراب شدن و ریختن آن به دریا را تکذیب کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: ادعای ریختن محموله‌های برنج به دریا در بندر شهید رجایی رد شد.

مجتبی قهرمانی گفت:هیچ‌گونه معدوم‌سازی برنج در این بندر صورت نگرفته  و تمامی کالا‌ها تنها از مسیر‌های قانونی و با نظارت قضایی تعیین تکلیف می‌شوند.

وی گفت:انتظار می‌رود اظهارنظر‌ها در موضوعات عمومی بر پایه اطلاعات دقیق، مستند و میدانی مطرح شود تا از ایجاد تشویش در اذهان عمومی جلوگیری شود.

چند روز پیش سلمان اسحاقی نماینده مچلس در  تاریخ 30 آذر در نطق نمایندگان در مجلس گفته بود: در بندر شهید رجایی تُن تُن برنج توی دریا می ریزند و حتی برنج زیر باران خراب می شود اما مردم برنج ندارند!

پیش از ان نیز برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که در بندر شهید رجایی چندین تن برنج وارداتی یا ذخیره‌شده به دریا ریخته شده است.

وزارت جهاد کشاورزی نیز در اطلاعیه ای ریختن برنج به دریا را تکذیب کرده بود.

برچسب ها: برنج ، دریا
خبرهای مرتبط
پهلودهی شانزدهمین شناور حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی
گشایش نمایشگاه ویژه شب یلدا در بندرعباس
آغاز تخلیه ۶۶ هزار تُن گندم در بندر شهید رجایی / ورود ۷۹۸ هزار تن کالای اساسی از ابتدای سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ریختن محموله‌های برنج در دریا نادرست است
گشایش نمایشگاه صنایع دستی در سقف بندرعباس مال
زنگ خطر تب دنگی پس از بارندگی های اخیر در هرمزگان
آخرین اخبار
زنگ خطر تب دنگی پس از بارندگی های اخیر در هرمزگان
گشایش نمایشگاه صنایع دستی در سقف بندرعباس مال
ادعای ریختن محموله‌های برنج در دریا نادرست است
گردش مالی ۹۲۵ میلیارد تومانی باند قاچاق شیشه مسدود شد
نفت ستاره خلیج فارس یاری گر خسارت دیدگان سیل هرمزگان