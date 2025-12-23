باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ تولید نقش ارزنده ای در توسعه ای هر جامعه ای دارد، هرساله مقام معظم رهبری ، در سخنان آغاز سال نو و در شعار هر سال به تولید وسرمایه گذاری اشاره ویژه ای دارند.

بانوان گیلانی از دیر باز تاکنون نقش ارزنده ای در تولید و رونق اقتصادی خانواده داشتند علاوه بر فرزند داری و خانه داری هم پای مردان در شالیزارهای و باغ های مرکبات و صیفی جات فعالیت می کردند.‌

امروز بانوان گیلانی در شهر و روستا با فعالیت گسترده در حوزه های مختلف فرهنگی، تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، گردشگری ، علمی و ورزشی نقش تاثیر گذاری در توسعه اقتصادی استان دارند.



شناسایی ۹ هزار بانوی کار آفرین در گیلان

زینب نعمت زاده سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فعالیت گسترده بانوان گیلانی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی ، صنعتی و تولیدی اظهار داشت : با توجه به به اینکه شغل اصلی مردم گیلان کشاورزی است، مادران و دختران گیلانی هم پای مردان در بخش های مختلف تولیدی حضور فعالی دارند.‌

سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار دریافتی ، گیلان ۹ هزار زن کار آفرین دارد، گفت: حدود ۴۶ هزار نفر از بانوان گیلانی در زمینه صنایع دستی و گردشگری فعال هستند.‌

وی با اشاره به فعالیت های بانوان در توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: ۱۱۲ صندوق خرد روستایی در حوزه زنان در این استان فعال است.‌

حضور گسترده بانوان گیلانی در تولید محصولات کشاورزی

صالح محمدی از فعالیت گسترده بانوان در بخش تولید کشاورزی اشاره و اظهار داشت: بانوان گیلانی در بخش های مختلف تولیدی استان فعال هستند.‌

مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان بیش از ۴۴۶ هزار بهره بردار در حوزه های مختلف تولیدات کشاورزی دارد، گفت : ۱۳۹ هزار و ۵۷۱ نفر از این مجموع را بانوان تشکیل داده اند.

محمدی به فعالیت تسهیلگر کشاورزی در استان پرداخت و اذعان داشت : گیلان ۷۷۷ نفر تسهیلگر زن در بخش کشاورزی دارد که در بخش های مختلف تولیدات کشاورزی برای توسعه و ترویج در این حوزه فعال هستند.‌

وی به کارآفرینی در بخش تولیدات کشاورزی اشاره کرد و گفت : ۳۰۴نفر از بانوان گیلانی در بخش کارآفرینی در حوزه های مختلف کشاورزی فعال هستند.



۱۰ هزار نفر از بافندگان فرش گیلان، بانوان هستند

تیمور پور حیدری ، مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت گیلان با اشاره به فعالیت بانوان گیلانی در اقتصاد گیلان افزود : بانوان گیلانی علاوه بر خانه داری در بخش های مختلف تولیدی نیز فعال هستند.



مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه گیلان بیش از ۱۳ هزار هنرمند در حوزه فرش بافی دارد، گفت : از این مجموع ۱۰ هزار هنرمند را بانوان تشکیل داده اند.

وی از شناسنامه دار شدن فرش دست بافت گیلان خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این طرح قالی گیلان به اسم گیلان به دیگر استانها و کشورها صادر می شود، اما قبلا اینگونه نبود و فرش گیلان به اسم استان دیگر عرضه می شد‌.

پور حیدری به صادرات قالی گیلان به دیگر کشورها اشاره و اذعان داشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس ، چین، ژاپن، ایتالیا و کشورهای اروپایی صادر می شود.

بانوان گیلانی در بحرانهای جبهه و جنگ همواره ثابت کرده اند در میدان های نبرد حضور دارند امروز نیز با وجود تحریم ها و تهدیدها هم پای مردان با بهره گیری از توانمندیهای موجود پای کار هستند و همواره با ارتقاء و توسعه تولیدات در خط مقدم اقتصاد مقاومتی از هویت و آرمان های ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.‌