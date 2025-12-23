یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این آمار از ابتدای سال جاری تاکنون ثبت شده و شامل ۱۹۳ مرد و ۶۳ زن است.
بر اساس گزارشهای جدید، از مجموع ۲۵۶ نفر مبتلا به تب دنگی در هرمزگان، ۲۲۹ نفر ایرانی و ۲۷ نفر از اتباع خارجی هستند. در این مدت، ۶۸ نفر به دلیل شدت بیماری در بیمارستانهای استان بستری شدهاند.
خطرات پس از بارندگیها و رشد پشه آئدس
میرزاده همچنین با اشاره به بارشهای شدید هفته گذشته در هرمزگان، از خطرات مرتبط با رشد و تکثیر پشه آئدس، ناقل تب دنگی، هشدار داد. او تأکید کرد که تجمع آبها در برخی مناطق شهر بندرعباس، به ویژه در حوضچهها، فوارههای آبی، کانالهای مسدود شده در محله پیامبر اعظم، محدوده راهآهن، بنک داران، و روستاهای حاشیهای مانند چهچکور و آبشورک، به محیطهای مناسبی برای رشد این پشهها تبدیل شده است.
اقدامات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیشتر
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از شهرداری بندرعباس و شرکت آب و فاضلاب استان خواست تا در تسریع روند پاکسازی این مناطق خطرناک همکاری کنند تا از رشد پشه آئدس و شیوع بیشتر تب دنگی جلوگیری شود.
چگونه از تب دنگی پیشگیری کنیم؟
تب دنگی تنها از طریق گزش پشه آئدس منتقل میشود. بنابراین، مهمترین اقدام پیشگیرانه، حذف محلهای تخمریزی این پشههاست. مکانهایی مانند آبهای راکد در کولرها، زیرگلدانیها، لاستیکهای فرسوده، قوطیها و بطریهای رها شده، چالههای آسانسور و قایقهای بلااستفاده باید به دقت پاکسازی شوند تا محیط مناسبی برای رشد پشهها ایجاد نشود.
علائم و اقدامات درمانی
در صورتی که فردی به تب دنگی مبتلا شود، باید از پشهبند استفاده کند تا از گزش مجدد پشهها در امان بماند. از جمله علائم این بیماری میتوان به تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل، و جوشهای پوستی اشاره کرد. در صورت مشاهده این علائم، افراد باید به سرعت به مراکز درمانی مراجعه کنند.
زنگ خطر برای سلامت عمومی
با توجه به پیشبینیها مبنی بر افزایش بارندگیها و ادامهی شرایط مناسب برای رشد پشه آئدس، ضروری است که همه افراد در استان هرمزگان اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند تا از شیوع این بیماری خطرناک جلوگیری شود.
پیشگیری بهتر از درمان است
در شرایط کنونی، همکاری همهجانبه مردم و مسئولین به ویژه در پاکسازی محیطهای آلوده و جلوگیری از تجمع آبهای راکد میتواند نقشی حیاتی در کنترل و جلوگیری از گسترش تب دنگی در استان هرمزگان ایفا کند.