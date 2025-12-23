باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به شمال کشور از روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه تا صبح شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گفته وی، این محدودیت‌ها با هدف مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور در مسیر‌های پرتردد شمالی کشور اعمال می‌شود.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها

بر اساس اعلام پلیس راه، تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محور‌های کرج، چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران، سمنان، مشهد و بالعکس ممنوع است.

تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری، از این محدودیت مستثنی هستند.

محدودیت‌های ترافیکی محور کرج، چالوس

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج، چالوس همچنان ممنوع است.

در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۳، ۴ و ۶ دی‌ماه) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به تشخیص مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.

محدودیت قطعی روز جمعه ۵ دی‌ماه به شرح ذیل است:

از ساعت ۱۲:۰۰، تردد خودرو‌ها به مقصد چالوس از آزادراه تهران، شمال محدود می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۵:۰۰، محور مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

از ساعت ۲۴:۰۰، طرح پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح وجود دارد.

تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج، چالوس تا پل زنگوله آزاد است، اما خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، در ساعات اعمال محدودیت، از میدان امیرکبیر اجازه تردد نخواهند داشت.

محدودیت‌های محور هراز

تردد کلیه تریلر‌ها از محور هراز همچنان ممنوع است.

تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۳، ۴ و ۵ دی‌ماه) ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش ترافیک، در روز‌های پنجشنبه و جمعه محدودیت یک‌طرفه مقطعی به‌صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان اعمال می‌شود.

محدودیت ترافیکی محور فشم

در روز جمعه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) اعمال خواهد شد.

منبع: پلیس راهور