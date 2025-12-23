باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای آنها از وظایف رهبری است و ایشان می‌تواند بخشی از این وظایف را تفویض کند، گفت: ۳۰ مرداد سال ۱۳۹۶ رهبر انقلاب مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به جمعی از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند و هیأت عالی نظارت برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شد.

وی با بیان اینکه هیأت عالی نظارت مجمع در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیم با قوه مقننه مکاتبه‌ای ندارد، اظهار کرد: طبق آیین نامه هیأت عالی نظارت، مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب طرح‌ها و لوایح یک نسخه از آن را، هم‌زمان با شورای نگهبان برای هیأت عالی نظارت هم ارسال می‌کند.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هیأت عالی، نظرات خود در مورد تطبیق یا عدم تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان هم نظرات خود و شورای عالی نظارت را به تفکیک برای مجلس ارسال می‌کند.

دهنوی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عضو هیأت عالی نظارت است و به درستی برای نمایندگان توضیح دادند که هیأت عالی نظارت مکاتبه مستقیمی با مجلس شورای اسلامی ندارد و صرفاً مجلس مصوباتش را برای مجمع ارسال می‌کند.

وی در پایان باردیگر یادآور شد: هیأت عالی نظارت نظر خود را مستقیم برای مجلس ارسال نمی‌کند، بلکه نظرات را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند.

منبع: مهر