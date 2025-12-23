رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از اجرای طرح نذر خدمت در ۲۱ استان کشور خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که برخی از مناطق کشور با بحران کم‌آبی و آثار ناشی از تغییرات اقلیمی روبه‌رو هستند، جمعیت هلال احمر با اجرای طرح‌های داوطلبانه، به‌دنبال کاهش آسیب‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم مناطق درگیر بحران است. 

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه، طرح «نذر خدمت» است که با هدف خدمت‌رسانی در حوزه‌های زیست‌محیطی، آبرسانی، سلامت و معیشت در سراسر کشور اجرا می‌شود.
 
جواد عزتی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اجرای پویش «نذر خدمت» گفت: این طرح با محوریت مناطق درگیر تنش‌های آبی و تغییرات اقلیمی در حال اجراست و چهار خدمت اصلی را شامل می‌شود.

 عزتی گفت: در کاروان‌های سلامت، تیم‌های پزشکی شامل متخصصان، فوق‌تخصص‌ها، پرستاران و نیرو‌های پیراپزشکی به مناطق هدف اعزام می‌شوند تا ضمن ویزیت مردم، روند درمان بیماران نیازمند مراقبت‌های طولانی‌مدت را هدایت و پیگیری کنند.

عزتی اظهار کرد: اغلب مناطق مشمول این طرح با کمبود جدی منابع آبی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو هستند و اجرای برنامه نذر خدمت می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های سلامت و رفاه آنها ایفا کند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، طرح نذر خدمت در ۲۱ استان و ۳۶ شهرستان و روستا‌های مختلف اجرا شده یا در حال اجراست و تا پایان سال ادامه دارد. 

وی گفت: تمامی استان‌ها موظف‌اند مناطق تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی را شناسایی کرده و برای ارائه خدمات داوطلبانه و حمایتی، برنامه‌ریزی کنند.

عزتی همچنین با اشاره به نقش کلیدی خیرین در پیشبرد این طرح گفت: تمام فعالیت‌های نذر خدمت بر پایه مشارکت‌های مردمی و خیرخواهانه انجام می‌شود و کمک‌های مردمی در حوزه تأمین آب، دارو و خدمات درمانی ستون اصلی این برنامه را تشکیل می‌دهند. 

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور از اجرای طرح «مرهم مهر» نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین دارو‌های مورد نیاز کاروان‌های سلامت طراحی شده است و در این طرح، بیماران نیازمند پس از شناسایی به مراکز درمانی معرفی می‌شوند و در صورت لزوم، از حمایت‌های مالی ویژه برای تأمین هزینه‌های درمان برخوردار می‌شوند.

طرح‌هایی مانند نذر خدمت نشان‌دهنده عزم جدی جمعیت هلال احمر برای حضور مؤثر و مستمر در کنار مردم مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور است. 

تمرکز این برنامه‌ها بر مشارکت داوطلبانه و ارتقای سلامت عمومی، گامی مهم در جهت تاب‌آورسازی جوامع محلی در برابر بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است.

برچسب ها: هلال احمر ، نذر خدمت سلامت
خبرهای مرتبط
اجرای طرح نذر خدمت در شهرستان اشتهارد
بهره مندی ۴۶۰ نفر از روستائیان کلاله از خدمات طرح ملی نذر خدمت هلال احمر
ارائه خدمت تیم تهرانی در روستا‌های درمیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توقف موقت حرکت قطار‌های خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۲ سال با همکاری اینترپل
قوه قضاییه: حمید رسایی باز هم گزارش اشتباه داد
افزایش قیمت برنج؛ نتیجه آزادسازی و حذف ارز ترجیحی
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند
آخرین مراحل بررسی قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند
هوای تهران در مرز قرمز
مدارس ابتدایی تهران فردا هم مجازی شد
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمال کشور در آخر هفته
شهادت امدادگر اهل فارس در لحظه فداکاری، نماد شجاعت و از خودگذشتگی است
سردار رادان به تاجیکستان سفر کرد
القاصی: اجرای احکام مرحله‌ای باشد؛ اول اخطار، سپس حکم جلب
توسعه زمین‌های چمن مصنوعی در مدارس مناطق کم‌برخوردار
قوه قضاییه: حمید رسایی باز هم گزارش اشتباه داد
مدارس ابتدایی تهران فردا هم مجازی شد
درمان معتادان با دارو‌های نوین و اثرات ماندگار
ایستادگی در برابر تخلفات؛ جان شهروندان اولویت مدیریت شهری
کشف ۸۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۲ سال با همکاری اینترپل
سازمان بازرسی خواستار پایان تصدی بازنشستگان در شرکت‌های صندوق بازنشستگی نفت شد
مهلت ۱۵ روزه دادستانی به شهرداری برای اعلام مشخصات ساختمان‌های نیمه کاره
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به شمال کشور از ۳ تا ۶ دی
قاعده انتخاب شهردار بوی سیاسی می‌دهد
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند
تحویل مسکن به آتش‌نشانان تهران درسال۱۴۰۶
رونمایی از رویداد برگزاری مزایده‌های الکترونیک قوه قضاییه در سامانه ستاد
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت با ورود اتوبوس‌های دو کابین
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند
چمران: افزایش خودسرانه کرایه تاکسی تخلف است
آغاز حفاری مکانیزه خط ۸ مترو در جنوب غرب تهران طی روز‌های آتی
جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
هوای تهران در مرز قرمز
افزایش قیمت برنج؛ نتیجه آزادسازی و حذف ارز ترجیحی
توقف موقت حرکت قطار‌های خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
آخرین مراحل بررسی قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت
محدودیت تردد در محور چالوس تا ساعت ۱۹/ ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران
ترافیک در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران/ تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا