رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از اجرای طرح نذر خدمت در ۲۱ استان کشور خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که برخی از مناطق کشور با بحران کمآبی و آثار ناشی از تغییرات اقلیمی روبهرو هستند، جمعیت هلال احمر با اجرای طرحهای داوطلبانه، بهدنبال کاهش آسیبها و ارتقای کیفیت زندگی مردم مناطق درگیر بحران است.
یکی از مهمترین برنامههای این مجموعه، طرح «نذر خدمت» است که با هدف خدمترسانی در حوزههای زیستمحیطی، آبرسانی، سلامت و معیشت در سراسر کشور اجرا میشود.
جواد عزتی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اجرای پویش «نذر خدمت» گفت: این طرح با محوریت مناطق درگیر تنشهای آبی و تغییرات اقلیمی در حال اجراست و چهار خدمت اصلی را شامل میشود.
عزتی گفت: در کاروانهای سلامت، تیمهای پزشکی شامل متخصصان، فوقتخصصها، پرستاران و نیروهای پیراپزشکی به مناطق هدف اعزام میشوند تا ضمن ویزیت مردم، روند درمان بیماران نیازمند مراقبتهای طولانیمدت را هدایت و پیگیری کنند.
عزتی اظهار کرد: اغلب مناطق مشمول این طرح با کمبود جدی منابع آبی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی روبهرو هستند و اجرای برنامه نذر خدمت میتواند نقش مؤثری در بهبود شاخصهای سلامت و رفاه آنها ایفا کند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، طرح نذر خدمت در ۲۱ استان و ۳۶ شهرستان و روستاهای مختلف اجرا شده یا در حال اجراست و تا پایان سال ادامه دارد.
وی گفت: تمامی استانها موظفاند مناطق تحتتأثیر تغییرات اقلیمی را شناسایی کرده و برای ارائه خدمات داوطلبانه و حمایتی، برنامهریزی کنند.
عزتی همچنین با اشاره به نقش کلیدی خیرین در پیشبرد این طرح گفت: تمام فعالیتهای نذر خدمت بر پایه مشارکتهای مردمی و خیرخواهانه انجام میشود و کمکهای مردمی در حوزه تأمین آب، دارو و خدمات درمانی ستون اصلی این برنامه را تشکیل میدهند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور از اجرای طرح «مرهم مهر» نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین داروهای مورد نیاز کاروانهای سلامت طراحی شده است و در این طرح، بیماران نیازمند پس از شناسایی به مراکز درمانی معرفی میشوند و در صورت لزوم، از حمایتهای مالی ویژه برای تأمین هزینههای درمان برخوردار میشوند.
طرحهایی مانند نذر خدمت نشاندهنده عزم جدی جمعیت هلال احمر برای حضور مؤثر و مستمر در کنار مردم مناطق محروم و کمبرخوردار کشور است.
تمرکز این برنامهها بر مشارکت داوطلبانه و ارتقای سلامت عمومی، گامی مهم در جهت تابآورسازی جوامع محلی در برابر بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی است.