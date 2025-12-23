باشگاه خبرنگاران جوان- با تداوم خشکسالیها و بحران کمآبی در جنوب شرق کشور، جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان با همکاری خیرین، تلاشهای زیادی برای تأمین منابع آبی و بهبود وضعیت بهداشتی و رفاهی مردم این مناطق آغاز کرده است.
این برنامهها در قالب پویش «نذر خدمت» و همزمان با برگزاری کاروانهای سلامت در شهرستانهای مختلف استان انجام شده است
سید محمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بهرهبرداری از طرحهای آبرسانی با مشارکت خیرین در این استان آغاز شده است و این پروژهها شامل تأمین تانکرهای ذخیره، مخازن آب، اجرای خطوط لولهکشی، اتصالات، و نصب موتورپمپهایی برای انتقال آب از منابع موجود به منازل روستاییان است.
سجادی با اشاره به اجرای همزمان کاروانهای سلامت در شهرستان قصرقند و روستاها گفت: در کنار آبرسانی، خدمات جامع درمانی، غربالگری بیماریها، آموزشهای امدادی، توانمندسازی جوانان و ارائه داروی رایگان نیز انجام میشود.
وی گفت: بهرهبرداری از طرحهای آبرسانی در مناطق گفته شده، در چارچوب پویش ملی «نذر خدمت ۸» صورت میگیرد و تاکنون عملیات آبرسانی در ۹۶ روستا از شهرستانهای راسک، مهرستان، کنارک، زاهدان و مناطق تابعه به پایان رسیده یا در حال اجراست.
سجادی اظهار کرد: در طرح نذر خدمت ۸ در روستاهای کریمآباد و گوهرشان از منطقه پیشین، حدود سه هزار نفر از خدمات آبرسانی برخوردار شدهاند و بیش از سههزار و چهارصد نفر نیز در طرحهای درمانی و غربالگری تحت پوشش قرار گرفتهاند.
وی از مشارکت گسترده نیروهای درمانی بومی در این طرحها خبر داد و گفت: پزشکان متخصص در حوزههای عفونی، داخلی، زنان و زایمان، ماماها، دندانپزشکان و پزشک عمومی به همراه نیروهای پیراپزشکی از سراسر استان، خدمات درمانی مستقیم به روستاییان ارائه میدهند.
وی گفت: این اقدام نقشی مؤثر در ارتقای سلامت، کاهش محرومیتهای درمانی و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی در مناطق دورافتاده استان دارد.
پروژههای آبرسانی و خدمات سلامت اجراشده در استان سیستان و بلوچستان نمادی از همدلی خیرین، داوطلبان و مردم برای مقابله با چالشهای اقلیمی و اجتماعی این منطقه است.
استمرار چنین طرحهایی میتواند گام مهمی در مسیر توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید به آینده در میان ساکنان مناطق محروم باشد.