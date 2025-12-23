مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون خسارتی از زمین لرزه چهار ریشتری امروز در منطقه سفید آبه گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجید محبی گفت: تاکنون خسارتی از زمین لرزه چهار ریشتری عصر امروز /سه شنبه/ در منطقه سفید آبه استان به این مدیریت گزارش نشده است.

این زمین لرزه با قدرت چهار ریشتر در عمق ۱۹ کیلومتری زمین و در ۲۸ کیلومتری سفیدآبه، ۸۶ کیلومتری هامون و ۹۰ کیلومتری ادیمی رخ داد.

وی ادامه داد: تیم های سفید آبه به محل زلزله اعزام شدند که با توجه به بررسی انجام شده مورد و مشکلی جانی و مالی تاکنون گزارش نشده است.

مدیرکل ستاد بحران سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این خطه به عنوان پهناورترین استان کشور با وضعیت جغرافیایی خاص خود گاه چندین مخاطره طبیعی را به یکباره با هم تجربه می‌کند،افزود: گسل مَکُران مهمترین گسل در جنوب ایران است که قابلیت لرزه خیزی بالای ۹ ریشتر را دارد.

محبی گفت: گسل مَکُران در صورت فعال شدن احتمال بروز سونامی در نواحی ساحلی این استان را دارد که در کشور نظیر این نوع گسل وجود ندارد.

وی بیان کرد: همچنین گسل های نصرت آباد، سراوان، زاهدان و سفیدآبه از دیگر گسل‌های مهم سیستان و بلوچستان بشمار می‌رود که در محدوده فعالیت آنها احتمال بروز زلزله وجود دارد.

