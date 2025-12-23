باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار، صبح روز امروز “سه‌شنبه”، در دیدار با پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بازتعریف روایت رسانه‌ای استان تأکید کرد و گفت:تصویر غالب از سیستان و بلوچستان در رسانه ملی، بازتاب‌دهنده اقدامات ملموس و تحولات واقعی استان نیست.

استاندار با اشاره به دستاورد‌های یک سال اخیر استان افزود: پیشرفت پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان از ۷۱ به ۸۵ درصد، افتتاح و احداث بیش از ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه، رشد ۷۱ درصدی صادرات از بندر شهید بهشتی چابهار، فعال‌سازی خطوط کشتیرانی و مسیر‌های پروازی داخلی و بین‌المللی و رفع تنش آبی در بسیاری مناطق استان، نمونه‌هایی از ورود استان به مرحله اقدام مؤثر است.

وی همچنین به تحولات اجتماعی و امنیتی اشاره کرد و گفت: جذب نیرو‌های بومی اهل سنت در بدنه دستگاه‌های نظامی و انتظامی، مدیریت هوشمندانه مسائل اجتماعی، نشان‌دهنده ثبات و ارتقای ظرفیت حکمرانی در استان است.

استاندار با تأکید بر نقش مردم در جنگ ۱۲‌روزه اخیر، افزود: همراهی هوشمندانه مردم با نهاد‌های مسئول، سرمایه اجتماعی استان را تقویت کرده و باید در روایت رسانه‌ای ملی به‌درستی منعکس شود.

بیجار با تأکید بر اهمیت بازنمایی واقعی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های استان، بر ضرورت حرکت رسانه ملی به سمت تولید برنامه‌های هدفمند، مستمر و تأثیرگذار برای معرفی صحیح فرهنگ، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به کیفیت محتوا و استمرار پوشش رسانه‌ای این اقدامات شد

وی در پایان تأکید کرد: سیستان و بلوچستان امروز نه یک مسئله، بلکه فرصتی راهبردی برای کشور است و رسانه ملی با روایت صحیح می‌تواند این فرصت و نقش مردم استان را به جامعه ملی نشان دهد

پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی هم در این دیدار، با استقبال از پیشنهادات استاندار و تاکید بر اهمیت نقش سیستان و بلوچستان در توسعه کشور، تأکید کرد: ماموریت رسانه ملی نمایش ظرفیت حقیقی استان‌های کشور از جمله سیستان و بلوچستان است و در مسیر بازنمایی درست، تلاشی ویژه خواهد شد و با استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی، روایت منصفانه و قابل اعتمادی از استان ارائه خواهد شد.

در این دیدار علیرضا کیخا معاون امور استان‌های سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران و جابر علی‌محمدی مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند.

استانداری سیستان و بلوچستان