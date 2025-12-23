استاندار سیستان و بلوچستان، در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فاصله میان تصویر رسانه‌ای و واقعیت‌های استان، خواستار بازنمایی واقعی دستاورد‌ها و نقش مردم در تحولات یک سال اخیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ منصور بیجار، صبح روز امروز “سه‌شنبه”، در دیدار با پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بازتعریف روایت رسانه‌ای استان تأکید کرد و گفت:تصویر غالب از سیستان و بلوچستان در رسانه ملی، بازتاب‌دهنده اقدامات ملموس و تحولات واقعی استان نیست.

استاندار با اشاره به دستاورد‌های یک سال اخیر استان افزود: پیشرفت پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان از ۷۱ به ۸۵ درصد، افتتاح و احداث بیش از ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه، رشد ۷۱ درصدی صادرات از بندر شهید بهشتی چابهار، فعال‌سازی خطوط کشتیرانی و مسیر‌های پروازی داخلی و بین‌المللی و رفع تنش آبی در بسیاری مناطق استان، نمونه‌هایی از ورود استان به مرحله اقدام مؤثر است.

وی همچنین به تحولات اجتماعی و امنیتی اشاره کرد و گفت: جذب نیرو‌های بومی اهل سنت در بدنه دستگاه‌های نظامی و انتظامی، مدیریت هوشمندانه مسائل اجتماعی، نشان‌دهنده ثبات و ارتقای ظرفیت حکمرانی در استان است.

استاندار با تأکید بر نقش مردم در جنگ ۱۲‌روزه اخیر، افزود: همراهی هوشمندانه مردم با نهاد‌های مسئول، سرمایه اجتماعی استان را تقویت کرده و باید در روایت رسانه‌ای ملی به‌درستی منعکس شود.

بیجار با تأکید بر اهمیت بازنمایی واقعی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های استان، بر ضرورت حرکت رسانه ملی به سمت تولید برنامه‌های هدفمند، مستمر و تأثیرگذار برای معرفی صحیح فرهنگ، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به کیفیت محتوا و استمرار پوشش رسانه‌ای این اقدامات شد

وی در پایان تأکید کرد: سیستان و بلوچستان امروز نه یک مسئله، بلکه فرصتی راهبردی برای کشور است و رسانه ملی با روایت صحیح می‌تواند این فرصت و نقش مردم استان را به جامعه ملی نشان دهد

پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی هم در این دیدار، با استقبال از پیشنهادات استاندار و تاکید بر اهمیت نقش سیستان و بلوچستان در توسعه کشور، تأکید کرد: ماموریت رسانه ملی نمایش ظرفیت حقیقی استان‌های کشور از جمله سیستان و بلوچستان است و در مسیر بازنمایی درست، تلاشی ویژه خواهد شد و با استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی، روایت منصفانه و قابل اعتمادی از استان ارائه خواهد شد.

در این دیدار علیرضا کیخا معاون امور استان‌های سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران و جابر علی‌محمدی مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند.

استانداری سیستان و بلوچستان

برچسب ها: استانداری ، صداوسیما
خبرهای مرتبط
۳۵۰ سازمان مردم نهاد در سطح سیستان وبلوچستان وجود دارد
بررسی راهکار‌های رسانه‌ای برای معرفی بیشتر ظرفیت‌های محلات
دیدار مدیر کل صدا و سیمای سیستان وبلوچستان با استاندار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خولک بافی یک قدم تا فراموشی /تازیانه  خشکسالی بر تن خولک بافی
بندر چابهار؛ بزرگترین بندر اقیانوسی ایران و محور راهبردی تجارت کشور در خارج از خلیج فارس
تکذیب حمله تروریستی به دادگستری زاهدان
آزادی گروگان در زاهدان توسط پلیس آگاهی استان
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۷۰ مگاواتی شمس‌آباد سراوان
آغاز بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در چابهار سیستان و بلوچستان
کشف فرار مالیاتی ۱۰۰میلیاردی در زاهدان
۶۴ جایگاه در منطقه زاهدان دارای کارت اضطراری سوخت هستند
زلزله چهار ریشتری سفید آبه سیستان و بلوچستان خسارتی نداشت
استاندار سیستان و بلوچستان بر اصلاح روایت رسانه‌ای و نمایش تحولات استان تأکید کرد
آخرین اخبار
استاندار سیستان و بلوچستان بر اصلاح روایت رسانه‌ای و نمایش تحولات استان تأکید کرد
زلزله چهار ریشتری سفید آبه سیستان و بلوچستان خسارتی نداشت
کشف فرار مالیاتی ۱۰۰میلیاردی در زاهدان
۶۴ جایگاه در منطقه زاهدان دارای کارت اضطراری سوخت هستند
آزادی گروگان در زاهدان توسط پلیس آگاهی استان
آغاز بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در چابهار سیستان و بلوچستان
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۷۰ مگاواتی شمس‌آباد سراوان
خولک بافی یک قدم تا فراموشی /تازیانه  خشکسالی بر تن خولک بافی
تکذیب حمله تروریستی به دادگستری زاهدان
بندر چابهار؛ بزرگترین بندر اقیانوسی ایران و محور راهبردی تجارت کشور در خارج از خلیج فارس
توزیع بنزین با کارت سوخت اضطراری در ۴۶ جایگاه منطقه زاهدان / سهمیه ۳۰ لیتری برای خودرو‌های فاقد کارت و مسافران