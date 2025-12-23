باشگاه خبرنگاران جوان- شرکت‌کنندگان بازی‌های رایانه‌ای برای برد و باخت، شرط بندی نقدی و غیر نقدی دارند، آیا کسب درآمد از این گونه بازی‌ها حرام است؟ این سؤال یکی از مقلدان از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب است.

اگر بازنده به خاطر باخت، هزینه‌ای می‌پردازد، شرط بندی و حرام است و طرف برنده، مالک چیزی که برده و از طرف مقابل گرفته است، نمی‌شود.

دفتر رهبر انقلاب قبلاً در پاسخ به استفتاء دیگری مبنی بر «کسب درآمد حاصل از بازی‌های کامپیوتری و پلی‌استیشن‌ها، آیا شبهه‌ناک و دارای اشکال است؟» فرموده بودند که موارد مختلف است. اگر اصل بازی مفسده نداشته باشد و در بازی‌های چند نفره از آلات قمار استفاده نشود و همراه با برد و باخت نباشد، فی نفسه اشکال ندارد و درآمد حاصل از آن حلال است.

کسب درآمد از بازی‌های رایانه‌ای به صورت برد و باخت و بخت آزمایی و یا استفاده از آلات غمار در رایانه حرام است، اما اگر از آلات قمار استفاده نشود و بازنده پولی به برنده پرداخت نکند اشکال ندارد.

منبع: فارس