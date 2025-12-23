باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز -سه‌شنبه دوم دی- در حاشیه حضور در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صحبت دولت با مجلس این است که هم برای امسال و هم برای سال آینده، درباره معیشت مردم به یک زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: منابعی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود، باید منابع واقعی باشد تا بتوان به مردم قول داد که هر ماه این منابع به همان شکل در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور پزشکیان افزود: دولت، مجلس و کارشناسان در حال برگزاری نشست و گفت‌و‌گو با یکدیگر هستند و هدف این هم‌زبانی ایجادشده در مجلس آن است که معیشت مردم با مشکل سختی مواجه نشود. دولت تلاش خواهد کرد شرایطی فراهم شود که سطح معیشت حفظ شود.

پزشکیان تصریح کرد: تلاش دولت این است که مردم بتوانند سال آینده نیز با همین قیمت‌ها، حتی در صورت افزایش تورم، حداقل معیشت خود را داشته باشند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت