رئیس‌جمهور گفت: گفت‌و‌گو‌های دولت و مجلس با تمرکز بر معیشت مردم در سال جاری و سال آینده ادامه دارد و هدف، رسیدن به نگاه مشترک مبتنی بر منابع واقعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز -سه‌شنبه دوم دی- در حاشیه حضور در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صحبت دولت با مجلس این است که هم برای امسال و هم برای سال آینده، درباره معیشت مردم به یک زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: منابعی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود، باید منابع واقعی باشد تا بتوان به مردم قول داد که هر ماه این منابع به همان شکل در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور پزشکیان افزود: دولت، مجلس و کارشناسان در حال برگزاری نشست و گفت‌و‌گو با یکدیگر هستند و هدف این هم‌زبانی ایجادشده در مجلس آن است که معیشت مردم با مشکل سختی مواجه نشود. دولت تلاش خواهد کرد شرایطی فراهم شود که سطح معیشت حفظ شود.

پزشکیان تصریح کرد: تلاش دولت این است که مردم بتوانند سال آینده نیز با همین قیمت‌ها، حتی در صورت افزایش تورم، حداقل معیشت خود را داشته باشند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه
خبرهای مرتبط
پیام رئیس جمهور ایران به اجلاس سران اتحادیه اوراسیا
قائم‌پناه: دولت مردم را رها نکرده است/ تورم نتیجه ساختار اقتصادی و ناترازی بانک‌هاست
تأکید رئیس‌جمهور بر ارتقای همگرایی ایران و گرجستان در معادلات نوین قفقاز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد
قالیباف: مشکلات مردم با تعامل دولت و مجلس حل می‌شود
پیام رئیس جمهور ایران به اجلاس سران اتحادیه اوراسیا
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
۱۷ ماموریت برای کمیته پنج‌نفره مشترک بین دولت و مجلس در نظر گرفته شد
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
پزشکیان در صحن مجلس حضور یافت
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آخرین اخبار
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد
میدان بازی برای مدیریت بحران طراحی نشده است
پزشکیان در صحن مجلس حضور یافت
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
قالیباف: مشکلات مردم با تعامل دولت و مجلس حل می‌شود
عارف: وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی نه دخالت بلکه یک ضرورت است
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳
۱۷ ماموریت برای کمیته پنج‌نفره مشترک بین دولت و مجلس در نظر گرفته شد
پیام رئیس جمهور ایران به اجلاس سران اتحادیه اوراسیا
تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس‌جمهور در جلسه بعدازظهر مجلس
آغاز جلسه غیرعلنی مجلس درباره نوسانات ارزی با حضور تیم اقتصادی دولت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲ دی
وقتی دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نوسانات اقتصادی ندارد باید کابینه را ترمیم کند
قائم‌پناه: دولت مردم را رها نکرده است/ تورم نتیجه ساختار اقتصادی و ناترازی بانک‌هاست
مهاجرانی: زنان در لایه‌های مدیریتی به‌عنوان یک نماد نقش‌آفرینی می‌کنند
هدف دولت تبدیل نظام روزمزدی به نظام کارمزدی است + فیلم