نرخ از مبنای گمرکی با قیمت ۸۵ هزار تومان تعیین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی معادل هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و به عبارتی هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

نرخ ارز مبنای گمرکی تعیین شد؛ هر دلار ۸۵ هزار تومان

برچسب ها: نرخ ارز ، گمرک
خبرهای مرتبط
عوارض و جریمه برداشت از چاه‌های مجاز تعیین شد
سقاب اصفهانی: بازی با قیمت‌های انرژی، بازی در چرخه معیوب است
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
برنامه ویژه‌ای برای بازگشت ارز صادراتی در حال اجرا است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
آخرین اخبار
عوارض و جریمه برداشت از چاه‌های مجاز تعیین شد
سال دیگر دولت چقدر یارانه نقدی می‌دهد؟
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امشب
نرخ ارز مبنای گمرکی تعیین شد؛ هر دلار ۸۵ هزار تومان
ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است
بازنگری برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
معافیت مالیات بر درآمد کارمندان سال آینده هم پلکانی محاسبه می‌شود
ورود چند فاز جدید گازی به مدار تولید تا پانزدهم ماه جاری
رونمایی از ریال جدید/ سقف ۱۴ هزار و ۴۰۴۱ میلیارد ریالی بودجه ۱۴۰۵
قیمت محصولات لبنی اعلام شد
فرسودگی بیش از ۷۰ درصد ماشین‌آلات صنعت نساجی/ واردات حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار پارچه طی ۱۴ ساله گذشته
اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز سیاست‌گذاری در بخش مسکن است
افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو/ بوشهر نخستین تولیدکننده میگو کشور
توافق وزرای راه و اقتصاد برای تغییر مدل مولدسازی املاک مازاد دولت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
بازارگردانی صندوق پالایش یکم حرفه‌ای تر خواهد شد
افزایش ۳۵ درصدی نرخ خدمات توزین در گمرکات کشور
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
تولید ۱۳ هزار تن فنر در حوزه قطعات خودرو/ خودکفایی در تأمین فولاد در حوزه قطعه سازی+ فیلم
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
کمک به رونق بیشتر بازار سرمایه با حذف حجم مبنا
ارتقای نظم بازار و معاملات با یک تصمیم ساختاری
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟