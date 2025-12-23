نرخ از مبنای گمرکی با قیمت ۸۵ هزار تومان تعیین شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628\u0647 \u06a9\u0628\u0627\u0631\u06cc-\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0641\u0627\u062f \u0644\u0627\u06cc\u062d\u0647 \u0628\u0648\u062f\u062c\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5\u060c \u0646\u0631\u062e \u0627\u0631\u0632 \u0645\u0628\u0646\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u06af\u0645\u0631\u06a9\u06cc \u0645\u0639\u0627\u062f\u0644 \u0647\u0631 \u06cc\u0648\u0631\u0648 \u06f1\u06f0\u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0647 \u0639\u0628\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0647\u0631 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f8\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n