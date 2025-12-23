مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید به کشور از امشب واردشده و زمینه ساز بارش در برخی از مناطق خواهیم بود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیاییان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:سامانه جدید بارشی که از امشب وارد کشور می‌شود، سامانه ضعیفی است که بارش‌های پراکنده برف را در کردستان و کرمانشاه به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: این سامانه فردا (چهارشنبه) در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان، البرز و بخش‌های از استان تهران و مرکزی نیز بارش‌های خفیف و پراکنده به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی توضیح داد: این سامانه همچنین روز پنجشنبه استان‌های ساحلی خزر به‌ویژه استان گیلان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی پیش بینی کرد که فردا در برخی ارتفاعات تهران شاهد بارش برف باشیم اما احتمال جزئی بارش پراکنده برف آن هم در مناطق شمالی پایتخت وجود دارد.

ضیائیان تصریح کرد: تا زمان ورود این سامانه در روز جاری و اوایل صبح فردا، شاهد تداوم آلودگی تهران خواهیم بود.

وی ادامه داد: سامانه بعدی بارشی از یکشنبه هفته آینده - ۷ دی - از غرب وارد خواهد شد و نیمه غربی کشورمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.