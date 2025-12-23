طبق جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت برای یارانه نقدی مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - لایحه بودجه ۱۴۰۵ بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه - ۲ دی ۱۴۰۴) توسط رئیس جمهوری با مبلغی بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال تحویل مجلس شد که در ادامه بودجه در نظر گرفته شده برای هدفمند سازی یارانه‌ها بررسی کرده‌ایم.

طبق جدول شماره ۱۴ در صفحه ۲۵۶ لایحه بودجه، برای هدفمند سازی سارانه در سال آینده بودجه‌ای بالغ بر ۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال از کل بودجه کشور (۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال) در نظر گرفته شده است.

بر اساس جدول شماره ۱۴، برای پرداخت یارانه‌های نقدی مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال و برای یارانه آرد و نان نیز مبلغی بالغ بر ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.

مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور نیز مبلغی بالغ بر ۱۳۶ میلیارد ریال و بودجه کمک به معیشت سایر مستمری بگیران دولت مبلغی بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.