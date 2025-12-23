طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، هر نوع برداشت آب از منابع زیرزمینی مشمول عوارض و یا در صورت غیرمجاز بودن، مشمول جریمه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه - ۲ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است. 

در این لایحه، بر اساس بند (۱۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مور نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر متر مکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵، ۱۰ قران الزام شده است و این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ سهم این بخش ۳ قران بوده و در نتیجه سهم این بخش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایشی بوده است.

همچنین در این لایحه و بر اساس بند (۱۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مور نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر متر مکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۲ قران الزام شده است که میزان آن در سال ۱۴۰۴، ۷ قران بود و سهم این بخش نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایشی بوده است.

در این لایحه سهم عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری بر اساس بند (۱۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین برای سال ۱۴۰۵ به میزان ۲۵ قران الزام شده است و این در حالیست که سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴ قران تصویب شده بود.

بر اساس بند (۱۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری در سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۰ قران الزام شده است که در سال ۱۴۰۴ سهم این بخش ۱۰ قران بود.

میزان متوسط جریمه چاه‌های آب مجاز چقدر است؟

متوسط جریمه چاه‌های آب مجاز در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس بند (۱۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به میزان ۷۵۴ قران الزام شده است که در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۸۰ قران تصویب شده بود.

همچنین در لایحه تقویم شده به مجلس، جریمه برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به ازای هر مترمکعب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی ۲۵۰ قران الزام شده است و این درحالیست که میزان سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ به میزان ۸۰ قران تصویب شده بود و در انتها در این لایحه جریمه برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به ازای هر متر مکعب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۵ به میزان ۳ ریال الزام شده است که سهم این بخش در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۶۰ قران مصوب شده بود.

برچسب ها: لایحه بودجه ، منابع زیرزمینی آب
خبرهای مرتبط
سال دیگر دولت چقدر یارانه نقدی می‌دهد؟
نرخ ارز مبنای گمرکی تعیین شد؛ هر دلار ۸۵ هزار تومان
معافیت مالیات بر درآمد کارمندان سال آینده هم پلکانی محاسبه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
آخرین اخبار
عوارض و جریمه برداشت از چاه‌های مجاز تعیین شد
سال دیگر دولت چقدر یارانه نقدی می‌دهد؟
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امشب
نرخ ارز مبنای گمرکی تعیین شد؛ هر دلار ۸۵ هزار تومان
ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است
بازنگری برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
معافیت مالیات بر درآمد کارمندان سال آینده هم پلکانی محاسبه می‌شود
ورود چند فاز جدید گازی به مدار تولید تا پانزدهم ماه جاری
رونمایی از ریال جدید/ سقف ۱۴ هزار و ۴۰۴۱ میلیارد ریالی بودجه ۱۴۰۵
قیمت محصولات لبنی اعلام شد
فرسودگی بیش از ۷۰ درصد ماشین‌آلات صنعت نساجی/ واردات حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار پارچه طی ۱۴ ساله گذشته
اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز سیاست‌گذاری در بخش مسکن است
افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو/ بوشهر نخستین تولیدکننده میگو کشور
توافق وزرای راه و اقتصاد برای تغییر مدل مولدسازی املاک مازاد دولت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
بازارگردانی صندوق پالایش یکم حرفه‌ای تر خواهد شد
افزایش ۳۵ درصدی نرخ خدمات توزین در گمرکات کشور
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
تولید ۱۳ هزار تن فنر در حوزه قطعات خودرو/ خودکفایی در تأمین فولاد در حوزه قطعه سازی+ فیلم
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
کمک به رونق بیشتر بازار سرمایه با حذف حجم مبنا
ارتقای نظم بازار و معاملات با یک تصمیم ساختاری
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟