باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش مفیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، در حاشیه برنامه «سه به بعد» شبکه سه در پاسخ به این پرسش که بازیگری را بیشتر دوست دارد یا اجرا، گفت: قطعاً بازیگری را ترجیح میدهم، اما در برنامه «سه به بعد» بهطور رسمی مجری نیستم و اجرای ما بیشتر به سمت کار نمایشی پیش میرود.
شهاب عباسی، کمدین و مجری -بازیگر، نیز با اشاره به سابقه فعالیت خود در عرصه طنز اظهار کرد: تا جایی که به یاد دارم، همواره در حوزه کمدی فعالیت داشتهام و عملاً تخصص ما انجام کارهای کمدی شده است. برای من بسیار مهم است که ببینم حال مردم با دیدن این برنامهها خوب میشود یا نه. خوشبختانه بازخوردها نشان میدهد مخاطبان از کار راضی هستند، لبخند میزنند و با ما احساس نزدیکی و شوخی میکنند که این موضوع برایم ارزشمند است. ما در تمام برنامهها تلاش میکنیم حال بیننده خوب باشد.
وی در ادامه درباره ماهیت برنامه «سه به بعد» توضیح داد: «سه به بعد» یک برنامه گفتوگومحور با ساختاری شبیه مجله تصویری است که بخشهای متنوعی همچون علم، ورزش، گفتوگو با مهمان، گردشگری و ایرانگردی را شامل میشود. تلاش ما این است که این بخشها را به شکلی جذاب اجرا کنیم و با فاصله گرفتن از کلیشهها و موضوعات تکراری، زاویه نگاه متفاوتی به محتوا داشته باشیم.