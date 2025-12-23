مادر باردار نوجوان ۱۶ ساله‌ای که با شرایط تهدید کننده حیات به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان مراجعه کرده بود از مرگ حتمی نجات یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ عبدالرزاق نژاد؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: این مادر باردار با علائم حاد شکمی و در شرایط تهدیدکننده حیات به اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) مراجعه کرد.

 وی افزود: این بیمار به دلیل وضعیت ناپایدار و فوریت بالینی، امکان انتقال ایمن به مرکز زایمانی را نداشت و از طرفی دیگر خدمات زایمانی در ساختار بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان تعریف نشده است.

 وی تصریح کرد: در این شرایط حساس، متخصص طب اورژانس با انجام ارزیابی سریع و تصمیم‌گیری بالینی دقیق، اقدام به مدیریت زایمان اورژانسی کرد که این اقدام به‌موقع نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان مادر و نوزاد داشت.

 وی ادامه داد: نوزاد پس از تولد، دچار ایست قلبی ـ تنفسی شده بود که بلافاصله تحت اقدامات پیشرفته احیای نوزادان در اتاق احیا قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش‌های تخصصی تیم درمان، احیا با موفقیت انجام و وضعیت حیاتی نوزاد تثبیت شد.

 وی افزود: مادر نیز پس از زایمان تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گرفت و پس از پایدار شدن علائم حیاتی، هر دو در وضعیت عمومی مطلوب قرار گرفتند.

 

