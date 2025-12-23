باشگاه خبرنگاران جوان - فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات موسیقایی در کشورمان همواره دربرگیرنده ملاحظات و فراز و فرودهای زیادی بوده است. مسیری که به واسطه ساز و کار جدید ارائه و مارکتینگ در این حوزه به قدری دچار تغییر و تحول شده که اصلاً نمیتوان به چشم انداز و ارزیابی درست و دقیقی از این فرآیند در مقایسه با آنچه در بازارهای جهانی اتفاق میافتد، برسیم. زیرا آنچه در کشورمان به عنوان فرآیند فروش محصولات موسیقایی چه در عرصه مجازی و چه در عرصههای دیگر پیش روی مخاطبان قرار داده شده بسیار متفاوتتر از مسیری است که در مارکتینگ جهانی ارائه میشود.
مسیری پیچیده و پر از علامت سوال که میبایست در فضایی منطبق برقانون، رعایت اصول درست ارائه محصولات موسیقایی و مواردی از این دست رفته رفته اصلاح شود تا فضای روشنتر، موثرتر و معقولانهتری در فروش آثار و تولیدات موسیقایی کشورمان حاکم شود. چارچوبی که هم میتواند دربرگیرنده وجوه سرگرمیساز و هم اندیشمندانه باشد و اکنون محل بحث و اختلاف بسیاری از دست اندرکاران این حوزه است.
به هر ترتیب مدار و مسیر تولیدات موسیقی در کشورمان فعلاً همانی است که از چندین وقت وجود داشت و این گروهها، مجموعهها و هنرمندان موسیقی هستند که همچنان تلاش میکنند تا با ارائه محصولاتشان به عنوان آلبوم یا مجموعه موسیقایی به حیات خود در این مسیر سخت ادامه دهند. مسیری که بخش سرگرمی سازش فعلاً بر وجوه اندیشمندانه آن برتری دارد. طبیعتاً توجه به موسیقی سرگرم کننده امری اجتناب ناپذیر است، اما آنچه مهم است حمایت و ایجاد فضایی منطقی و متوازن از تولید محصولاتی است که میتوانند بهتر و بیشتر از اینها از سوی تهیه کنندگان و سیاستگذاران عرصه موسیقی فارغ از سلبریتیهایی که همواره از تمکن مالی مناسبی به واسطه اسپانسرهایشان برخوردارند، حمایت شوند.
آنچه میخوانید نگاهی اجمالی به معرفی آلبومهایی است که طی هفتههای گذشته در قالب نسخههای مجازی و فیزیکی پیش روی مخاطبان قرار گرفتند و به نظر میآید این بار آلبومها و حواشی خبری آن بیشتر از فرآیند ارائه تک آهنگها به چشم آمدهاند. موضوعی که به ویژه در انتشار آلبومهای هنرمندانی، چون همایون شجریان، شروین حاجی پور و رضا بهرام از جنجالهای رسانهای بیشتری هم برخوردار بود.
دو آلبوم از آخرین کنسرتهای مرحوم محمدرضا شجریان خواننده فقید موسیقی ایرانی روز شنبه بیست و نهم آذر با حضور فرزندش همایون شجریان، مجید درخشانی آهنگساز و سعید فرج پوری آهنگساز طی یک مراسم ویژه با حضور تعدادی از هنرمندان و سلبریتیها در موزه هنرهای معاصر رونمایی شدند.
دو آلبوم «بانگ دُهُل» و «سر در گریبان» عنوان دو پروژه به جای مانده از آخرین کنسرتهای زندهیاد محمدرضا شجریان در قالب پروژه «یادگاری جاودانه» هستند. این آلبومها ۲ اثر منتشر نشده از آخرین کنسرتهای محمدرضا شجریان طی سال ۱۳۹۳ در شهرهای مختلف اروپایی است که به واسطه نشر «دل آواز» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
سعید فرجپوری آهنگساز یکی از پروژهها درباره بخش منتشر شده آثارش گفت: من بخش «سر در گریبان» را آهنگسازی کردم، آثاری که در سال ۹۲ با استاد شجریان مطرح و بعد از موافقت ایشان تصمیم گرفتیم آن را آلبوم کنیم. پس از انتشار در سال ۹۳ بود که این پروژه همراه با آلبوم «بانگ دهل» به آهنگسازی استاد درخشانی در اروپا اجرا شد. فضایی که ما را بر آن داشت تا این پروژه را در ایران هم اجرا کنیم، اما امکان این برنامه میسر نشده و مجوزهای لازم در این زمینه صورت نگرفت.
وی افزود: بعد از اینکه ما نتوانستیم در ایران اجرا داشته باشیم، تصمیم بر این شد تا در ارمنستان کنسرتی را برگزار کنیم، اما متأسفانه ماجرا به بیماری و تشدید وضعیت جسمانی ایشان برخورد کرد و ما دیگر نتوانستیم کنسرت برگزار کنیم. در واقع میتوان گفت آنچه مخاطب در این آلبومها شنونده آن است آخرین کنسرت زنده یاد شجریان است.
سامان جلیلی از خوانندگان حوزه موسیقی پاپ که بیشتر در برگزاری کنسرت فعال است تا تولید آلبوم و تک آهنگ، چندی پیش بود که در تازهترین فعالیت موسیقایی خود آلبوم «عشق قدیمی» را پیش روی مخاطبان قرار داد.
کسری حاجی زاده مدیر شرکت برگزارکننده کنسرتهای سامان جلیلی گفت: آلبوم سامان جلیلی با عنوان «عشق قدیمی» با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است. عشق قدیمی، من همونم، خداحافظ، فقط یه بار، آهای دلم، پرواز، جاذبه اسامی برخی از قطعاتی هستند که در این آلبوم منتشر شدهاند. این در حالی است که شعر و آهنگسازی قطعات به عهده سامان جلیلی و یارا زاهد و سامان اسماعیلی بوده و هیراد نیکنام، کامیاب بهاری، کوشان حداد تنظیم کننده این اثر موسیقایی هستند.
حاجی زاده ادامه داد: در این آلبوم میکس و مسترینگ توسط آرش پاکزاد و مصطفی مومنی انجام شده و از سازهای گیتار اسپانیش، کاخن و ویولن استفاده شده است. همچنین محمد قیامتی به عنوان تهیه کننده و محمدسجاد جمالیان و محمدحسین عقیقی به عنوان طراح آلبوم در این اثر همکاری کردهاند.
آلبوم «جان پنهان» اثری تلفیقی از موسیقی ایران و سرخ پوستان آمریکا است که طی روزهای اخیر در قالب بداهه نوازی داود آزاد و همراهی تیوکاستین ملقب به «روح اسب» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
در توضیح این آلبوم آمده است: «جان پنهان» آلبومی است که در آن اصالت موسیقی ایرانی برای اولین بار با رنگ و بوی فلوت بومی سرخپوستان آمریکا ترکیب شده است تا تجربهای نوین از هارمونی فرهنگها به شما ارائه دهد.
این آلبوم در نیویورک به شکل کاملاً بداهه و بدون تمرین نواخته و ضبط شده است، تیوکاسین (روح اسب) نوازنده فلوت بومیان آمریکا به همراه نوازندگانی از آمریکا، کلمبیا، هند و ایران به هنرنمایی پرداختهاند. این در حالی است که داود آزاد در این کار اشعاری از مولانا و شمس مغربی خوانده و عود، تنبور و دف نواخته است.
داود آزاد خواننده و نوازندههای عود، تنبور و دف، تیوکاستین نوازنده فلوت بومیان آمریکا، جان بنتال نوازنده گیتار و ماندولین، جرمیا حسی نوازنده گیتار بیس، آلکس الکساندر نوازنده سازهای کوبهای، سریش مانجی کومار نوازنده طبلا، جاود ابراهیم پور نوازنده نی ایرانی، ژیوار شیخ الاسلامی آواهای کردی، مینا دریس آواهای عربی هنرمندانی هستند که در این آلبوم حضور دارند.
رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ هم اواخر آذر بود که در تازهترین فعالیت موسیقایی خود از اولین آلبوم مستقلش به نام «نیمی از من» رونمایی کرد.
وی درباره این پروژه توضیح داد: بسیار خوشحال و هیجانزده هستم که از اولین آلبومم رونمایی میکنم. مسیری که بنده و گروهم برای ساخت آن زحمت و تلاش زیادی داشتیم تا بتوانیم اثر قابل قبولی را پیش روی مخاطبان قرار دهیم.
این خواننده موسیقی پاپ بیان کرد: ما طی ماههای گذشته بیش از ۳۰ تک آهنگ تولید کردیم، اما در نهایت تصمیم گرفتیم برای اولین آلبوم مستقل گروه ۹ قطعه را آماده انتشار کنیم. در این راه هم تمام کوشش انجام شد تا هم اشعار و هم موسیقی آثاری باشند که در شأن و شخصیت شما مخاطبان تعریف شود. فرآیندی که امیدوارم از آن لذت ببرید و خاطره سازی کنید. آلبومی که آن را با عشق به تمام مردم ایران و همه فارسی زبانان دنیا تقدیم میکنم.
«کاشه» هم عنوان دیگر اثر تازه منتشر شده در فرآیند تولید و انتشار آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته با آهنگسازی و نوازندگی سه تار علی کاظمی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
«بیات اصفهان»، «چهارگاه»، «ابوعطا» بخشی از قطعاتی هستند که در قالبهای زمانی مختلف منتشر شدهاند.
علی کاظمی درباره این آلبوم نوشته است:
«با سهتار دنیای موسیقی ایرانی برایم رنگِ دیگری میگیرد؛ مایهها در ذهنم راههایِ دیگری میجویند، اصوات تأثیرِ متفاوتی رویم میگذارند، احساسات و عواطفِ موسیقاییِ دیگرگونی را تجربه میکنم و مقوله زمان (در همه ابعادِ موسیقاییاش) به گونهای دیگر در وجودم پدیدار میشود.»
چهارمین پروژه از مجموعه موسیقایی «همنواز» مشتمل بر اجرای ۳۰ قطعه از آثار مرحوم علی اکبر شهنازی موسیقیدان، نوازنده تار و آهنگساز موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس علاقهمندان موسیقی ایرانی قرار گرفت.
سیامک جهانگیری نوازنده نی و مدیر هنری آلبوم، راستین شفیعی نوازنده تار و وحید فتایی نوازنده تمبک از جمله هنرمندانی هستند که در این پروژه به عنوان نوازنده حضور دارند.
مرحوم علی اکبر شهنازی از جمله هنرمندان پیشگام و جریان ساز موسیقی کلاسیک ایرانی است که نوازندگی تار را از هشت سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت شش سال ردیف موسیقی ایرانی را آموخت. وی مدتی نیز در مکتب «درویش خان» به فراگیری موسیقی پرداخت و پس از آن بود که اولین پروژه موسیقایی خود را روی صفحه گرامافون در قالب «بیات ترک» و «افشاری» ضبط کرد. ضمن اینکه در اواسط سال ۱۳۰۵ بود که شهنازی به دعوت کمپانی «هیزوماسترزویس» صفحاتی را با آواز اقبال ضبط و از همان زمان نیز در عرصههای مختلف اجرای موسیقی فعالیتهای مستمری داشت.
مرحوم شهنازی در سال ۱۳۰۸ به منظور حفظ و انتقال شیوه درست موسیقی ایرانی و نیز تعلیم شاگردان علاقهمند بر آن شد تا مکتب شهنازی را تاسیس کند و تا سال ۱۳۵۱ در همین مکتب به تعلیم شاگردان بسیاری بپردازد.
آلبوم «هم نشین» در قالب بداهه نوازی سنتور امین جهانگیری هم یکی دیگر از آثار تازه انتشار یافتهای است که در ژانر موسیقی کلاسیک ایران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
«هم نشین» در ۲ بخش و «گفتوگو» در سه بخش عنوان قطعاتی هستند که در فواصل زمانی مختلف برای مخاطبان شنیدنی شدهاند.
این آلبوم به صورت بداهه در دی سال ۱۳۹۹ با همراهی سازهای تمبک و سنتور منتشر شده است.
