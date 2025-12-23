باشگاه خبرنگاران جوان - جواد شاکرآرانی،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم با اشاره به سفر کاری استاندار قم به تهران در روز سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴، گفت: در ادامه پیگیریها برای تحقق مصوبات سفرها و تقویت زیرساختهای استان، بهنامجو استاندار قم در دیدار با نجفیخواه معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مدیران این سازمان، مسائل و پروژههای اولویتدار استان قم را بهصورت جدی دنبال کرد.
وی اضافه کرد: در این نشست، موضوعات متعددی در حوزههای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و گردشگری مطرح شد که از جمله مهمترین آنها میتوان به تامین منابع مالی برای تکمیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم، تقویت اعتبارات دانشگاههای استان، تامین اعتبار ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری، بازسازی ورزشگاه تختی و ورزشگاه یادگار امام (ره) اشاره کرد.
وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی نیز تکمیل کتابخانه مرکزی قم، حمایت از برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم نیمه شعبان، پیشبینی اعتبارات لازم در سال جاری و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ برای موزه میراث فرهنگی استان مورد تاکید قرار گرفت.
شاکرآرانی با بیان اینکه تکمیل باغموزه دفاع مقدس قم از دیگر محورهای این دیدار بود، گفت: معاون سازمان برنامه و بودجه کشور برای حمایت مالی از تکمیل این مجموعه قول مساعد داد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع محلهمحوری در استان قم نیز در این سفر مطرح شد که با استقبال و اعلام حمایت مسوولان سازمان برنامه و بودجه کشور همراه بود.
وی همچنین از دیدار جداگانه استاندار قم با دکتر ابراهیمنیا، رییس امور آب، کشاورزی و محیطزیست سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و افزود: در این دیدار، اعتبارات مربوط به طرحهای علاجبخشی، مقابله با گرد و غبار، بیابانزایی و مسائل زیستمحیطی استان قم بهصورت ویژه پیگیری شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم تاکید کرد: این پیگیریها در راستای نگاه توسعهمحور استاندار قم و با هدف ارتقای زیرساختها، پاسخ به نیازهای اساسی استان و تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار انجام شده است.
