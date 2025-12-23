باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ریحان امیدیراد اظهار کرد: پیرو هشدار سطح زرد، از اوایل امشب تا اواخر فردا چهارشنبه موج بارشی زودگذری از استان کردستان عبور میکند که پیامد آن ابری و مهآلودشدن هوا، کاهش دید افقی، وزش باد، بارش برف و باران و در ارتفاعات و گردنهها کولاک برف است.
وی افزود: پیش بینی می شود بارشها میزان بارندگی در نیمه شرقی و مناطق مرکزی استان بیشتر از سایر نواحی است.
کارشناس هواشناسی کردستان با بیان اینکه در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری وضعیت جوی پایدار است، گفت: از روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی دیگری وارد این استان میشود که در روزهای آینده بیشتر اطلاعرسانی میشود.
امیدیراد ادامه داد: پس از خروج سامانه بارشی از صبح پنجشنبه دمای کمینه استان کاهش پیدا میکند و یخبندان شبانه و صبحگاهی بر استان حاکم خواهد شد.