تیم ملی فوتبال سنگال موفق شد در اولین دیدار خود در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ مقابل بوتسوانا به پیروزی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی فوتبال سنگال و بوتسوانا در گروه D جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه سه شنبه ۲ دی و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران و به میزبانی مراکش به مصاف هم رفتند که سادیو مانه و یارانش در سنگال موفق شدند با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهند.

نیکولاس جکسون دو بار و شریف اندیایه برای سنگال در این بازی گلزنی کردند. در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی جمهوری دموکراتیک کنگو و بنین به مصاف هم رفته بودند که کنگویی‌ها موفق شدند با یک گل حریف خود را از پیش رو بردارند.

در جدول گروه دو تیم‌های سنگال و جمهوری دموکرات کنگو با ۳ امتیاز و بر حسب تفاضل گل در رده‌های اول و دوم قرار دارند و تیم‌های بنین و بوتسوانا بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

منبع: مهر

برچسب ها: تیم فوتبال ، جام ملت های آفریقا
