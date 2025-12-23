با اعلام سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، درخواست این باشگاه برای صدور دستور موقت از سوی دادگاه CAS پذیرفته نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال به دلیل فسخ غیر قانونی برخی از بازیکنان خارجی و داخلی خود طی سال‌های اخیر از سمت فیفا با دو پنجره نقل و انتقالاتی بسته محکوم شده است که بابت صدور چنین حکمی از فدراسیون جهانی فوتبال، مدیران این باشگاه به دادگاه حکمیت ورزش CAS شکایت کردند و خواستار لغو چنین حکمی شدند.

در همین رابطه علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: 《درخواست صدور دستور موقت باشگاه استقلال برای صدور دستور موقت از دادگاه CAS پذیرفته شد، اما این تصمیم به معنای صدور دستور نهایی نیست. رسیدگی به اصل پرونده ادامه دارد و استقلال با قدرت در مسیر حقوقی خود قرار دارد.

در صورت صدور دستور موقت، دو معیار اصلی از شرایط لازم برای صدور دستور نهایی صادر شده و یک لایحه نهایی تأیید شده است. 》

