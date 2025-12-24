فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۲۲ تن گندم قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مامورین کلانتری ۱۲ شهید درخشی فرماندهی انتظامی مراغه در حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی لازم در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۲ تن گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مدارک مثبت بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.

سرهنگ فارسی تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره‌تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.

منبع:فارس

برچسب ها: گندم قاچاق ، فرمانده انتظامی
