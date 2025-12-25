صد وهفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کرمان با موضوع تامین مالی برگزار شد.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان در نشست امروز شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی کرمان گفت: در نشست امروز دو مهمان کشوری دربحث تامین مالی و ابزار‌های مالی را داریم.

وی افزود:بحث سرمایه گذاری را بالاخص دنبال می‌کنیم و در حلقه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در کرمان، فرصت‌های زیادی معرفی شده در مس و آهن ومعادن و گردشگری که می‌تواند موتور مخرکه تولید شوند. 

طبیب زاده بیان کرد: برای اجرای سرمایه گذاری‌های جدید شروطی لازم است که باید فضای کسب وکار تسهیل گر و پیش برنده باشد که مامشکل داریم در این بخش و فضای چابکی نداریم. 

رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: در اردیبهشت ماه سال آتی همایش بزرگ کرمان آیدکس را داریم وارزیابی فرصت‌های سرمایه گذاری را خواهیم داشت. 

وی گفت: موضوع دیگرتامین مالی است، امروز تامین منابع بانکی به شدت مشکل دارد و ۸۱ درصد تامین مالی بنگاه‌ها در کرمان از بانکهاست، اما به سبب وام‌های تکلیفی و مشکلات بانکها، دل بستن به تامین مالی بانکی سخت شده است. 

طبیب زاده افزود: سمینار تامین مالی ابزار‌های مالی را از دیروز در کرمان داریم، و بانگرش جدید استاندار کرمان بحث راه اندازی نیوبانک یابانک نسل پنجم را مد نظر دارند بنابراین تامین مالی برای ما مهم و اساسی است. 

طبیب زاده گفت:موضوع زیر ساخت‌های سرمایه گذاری باید دنبال شود، نیروی انسانی تربیت و دربخش صنعت بکارگرفته شوند، شتاب دهی کارآفرینی در دانشگاه ایجاد شده و در اتاق کرمان نیز سلسله آموزش‌هایی در حال برگزاری است. 

وی افزود: در حوزه بانک‌های اطلاعاتی کرمان دچارمشکل هستیم. 

رییس اتاق کرمان با اشاره به اینکه رویکرد ما دانش بنیان است، تصریح کرد:نحوه تولید ارزش افزوده و روند تکیه بر منابع تغییر می‌کند و ما موضوعی بنام کرمان پاند را اجرا می‌کنیم، دراحداث بانک‌های اطلاعاتی نیز تکیه ما بر دانش بنیان هاست. 

وی افزود: شاکله اساسی سرمایه گذاری در کرمان از این به بعد تکیه بر دانش بنیان‌ها خواهد بود تا رها شویم از اقتصاد مبتنی برمنابع که معضلات زیادی ایجاد کرده است.

