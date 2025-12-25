به گفته استاندار کرمان، کنسرسیوم ابزارهای مالی باید به کمک سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ کرمان بیاید.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمان که در اتاف بازرگانی استان برگزار شد، گفت: اهمیت این موضوع ابزار‌های تامین مالی به ساختار اقتصادی ما برمی گردد باید این واقعیت را بپذیریم که ما نمیتوانیم تامین مالی را به روش سنتی ادامه دهیم.

وی افزود: چه در حوزه معدن، کشاورزی یا دانش بنیان باید از ابزار‌های نوین مالی استفاده کنیم چرا که ما درسال‌های اخیر ناتوانی بانک‌ها در پاسخگوی به مردم را دیدیم و ابزار‌های سنتی بانکی دیگر پاسخگوی اقتصاد مانیست.

وی گفت: شکاف زیادی بین نیاز سرمایه‌گذاران و شبکه بانکی احساس می‌کنیم که باید در حوزه ابزار‌های تامین مالی این خلا پر شود.

استاندار کرمان افزود: مشکلات زیادی در معرفی ابزار‌های درتامین مالی داریم، نیازمند تحول هستیم و من نشانه‌های خوبی از این تحول را می‌بینم.

وی اظهار کرد: نمایشگاه تامین مالی در بهمن ماه در کرمان برگزار می‌شود که بسترخوبی برای ارتباط بین سرمایه گذاران و نهاد‌های مالی خواهد بود.

طالیی تصریح کرد: اصل موضوع تامین مالی است که اتاق بازرگانی کرمان در این حوزه اشراف لازم را دارد و باید با جلساتی که برای سرمایه گذاران برگزار می‌کند آنان را با این حوزه آشنا کند.

وی تاکید کرد: برای سرمایه گذاری‌های جدید نیز ما فرصت‌هایی که قابل تامین از این ابزار‌های مالی باشد را آماده و به سرمایه گذاران ارائه کنیم تا از فرصت نمایشگاه بهمن ماه برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

طالبی اظهار کرد:تشکیل شورای تامین مالی را برای استان پیشنهاد داده‌اند، اما درحال حاضر باید کمیته تامین مالی با حضور مرتبطین امر تشکیل و راهبری تامین مالی را در کنار اقدامات اتاق بازرگانی انجام دهند تا خروجی آن اقدامات موثر باشد.

استاندار کرمان گفت: ما باید ارتباط با شرکت‌های تامین مالی درسطح ملی را درکنار استفاده از ابزار‌های مالی استانی درنظر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ایجاد نیوبانک تامراحل نهایی پیش رفته، افزود:برخی پروژه‌های ضروری و بزرگ برای استان را باید در قالب همین کنسرسیوم‌های مالی که باحضور سرمایه گذاران و متولیان ابزار‌های تامین مالی تشکیل شود، دنبال کرد چرا که بعضا تامین بودجه پروژه‌ها سنگین است.

طالبی تصریح کرد: اولویت استان در تخصیص منابع را باید مشخص کنیم، وقتی جهت گیری ما در تخصیص منابع مشخص نباشد نتیجه می‌شود اتفاقات اخیری که رخ داده است.

امیدواریم در این حوزه تامین مالی هم از استان‌های پیشرو کشور باشیم، چرا که قابلیت‌های استان بسیار بالاست.

ابراهیم حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: امروز مشکل عمده کشور بحث نقدینگی است که در دست مردم درخانه‌ها دپوشده است که این مساله را با تدبیر‌های مناسب دولت باید جذب کند و این پول‌های خرد را در بحث تولید واشتغال بیاورد.

وی افزود: اگر ۲۰ میلیون خانوار درکشور داشته باشیم چقدر ذخیره طلای کشور است به جز ارز و نقدینگی که در اختیار مردم است، شاید بتوان گفت حدود ۲۰ تن طلا در اختیار مردم است که قریب ۳۰ همت پول می‌شود.

وی گفت: حاکمیت باید برای این موضوع فکری کند که مردم اعتماد کنند و این پول را به چرخه تولید بیاورند.

حمیدی گفت: همچنین از دیگر راه‌های تامین منابع مالی استان، انتقال منابع مالی شرکت‌های صنعتی ومغدنی بزرگ کرمانی است که در تهران و بانک‌های استان سرمایه گذاری کرده‌اند.

وی افزود: قانون برنامه هفتم تکلیفی برای این نوع شرکت‌ها گذاشته که سرمایه هایشان را به استان‌های خود بیاورند.

عبدالحسین همتی نماینده زرند و کوهبنان درمجلس نیز در این جلسه گفت: بیشتر مردم اکنون دنبال وام هستند تا به فکر تولید، آن هم بدلیل تورمی است که امروز ۴۰ درصد آن را شاهد هستیم.

وی بیان کرد: بحث گازو برق استان، خسارت زیادی به کرمان وارد کرده است ما ۲۵ میلیون مترمکعب روزانه مصرف گاز داریم که ۱۸ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی مصرف می‌شود.

وی افزود:گاز خانگی با قیمت پایینی به این بخش داده می‌شود که یکصدم قیمت واقعی است و اگر این بخش را مدیریت کنیم با بهینه سازی می‌توان مصرف را ۵۰ درصد کاهش و به بخش صنعت داد.

همتی تصریح کرد: در برق نیز به همین شکل می‌توانیم بهینه سازی کنیم.