تمام مسافران آماده سوار شدن بودند و دقیقا قطارِ قبلی درحال مسافرگیری بود که ساعت ۱۸:۱۶ اعلام کردند ساعت حرکت قطار به ۲۱:۴۰ تغییر یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مژگان سنجری- تمام مسافران آماده سوار شدن بودند دقیقا قطارِ قبلی درحال مسافرگیری بود که ساعت ۱۸:۱۶ اعلام کردند ساعت حرکت قطار به ۲۱:۴۰ تغییر یافت! و همان لحظه پیامک اطلاع رسانی به موبایل برخی مسافران ارسال شد.

سوال اینجاست چرا باید تغییر حرکت را نزدیک به ساعت سوار شدن اعلام کنند؟

من مسافر همین قطار هستم و با تعدادی از مسافران دنبال مدیریت راه آهن گشتیم کسی رو پیدا نکردیم در نهایت رفتیم دفتر امور مسافران و مسئول این دفتر به مسافران میگه مشکل پیش میاد شما باید به شماره‌ای که براتون پیامک شده تماس بگیرید.

هر مسافری دغدغه خودش رو گفت: یکی دانشجو بود و فردا امتحان داشت، دیگری کارمند و معلم که باید فردا سرکار باشد، یکی دیگر فردا بچه هاش باید مدرسه بروند و... خلاصه هر کس چالشی را که مواجه شده بود بیان کردند.

جالب اینجاست یکی از مسافران گفت خسارت بلیط و جریمه تاخیر ما چی میشه؟ کارشناس گفت باید بلیط تون رو کنسل کنید در نهایت، تلفن را با بی احترامی قطع کرد.

یکی از مسافران پیرمرد بود رفت از اطلاعات راجع به همین مسئله صحبت کرد خانمی که مسئول اطلاعات راه آهن تهران بود گفت باید وقتی رسیدید با راه آهن کرمان صحبت کنید دیگر مسافران هم سوال کردند پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشد.

در نهایت مطلع شدیم که مشکل قطار نقص فنی است مشکل هرچه هست حل می‌شود و مشکل مردم هم دریافت خسارت است که باید حل شود.

ممنونم از برخی مسئولان راه آهن کرمان و زرند که با احترام و صبوری تماس تلفنی که به عنوان خبرنگار جهت پیگیری گرفتم را پاسخ دادند و‌ای کاش برخی مسئولان دیگر نیز همدلی و همدردی و صبوری با مردم و ارباب رجوع و خبرنگار را یاد می‌گرفتند.

در پایان از مسئول یا مسئولانی که در راه آهن تهران یا کرمان پاسخگوی این مسئله می‌باشند خواهشمندم هرچه سریعتر مطالبه گری بحق مسافران این قطار را جواب دهند.