عضو شورای ملی زعفران گفت: علی رغم گذشت یک ماه از فصل برداشت، آمار تولید زعفران اعلام نشده، اما گزارش کشاورزان حاکی از کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: علی رغم گذشت یک ماه از فصل برداشت، اما وزارت جهاد به عنوان متولی امر آمار مربوط به کاهش تولید را اعلام نکرده است، اما  کشاورزان کاهش ۲۰ تا ۶۰  درصدی تولید را گزارش می دهند.

وی با بیان اینکه آمار دقیق و شناسایی عوامل موثر در کاهش یا افزایش بهره وری وظیفه ذاتی وزارت جهاد است، افزود: با توجه به تعلل وزارت جهاد در اعلام آمار تولید زعفران، تجار نمی توانند برنامه ریزی مدونی برای تجارت داشته باشند که این امر بیانگر سوء مدیریت مسئولان ذی ربط است که نمی توانیم آمار دقیقی از تولید داشته باشیم.

حسینی ادامه داد: آمارها حاکی از آن است که قیمت زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر و ابتدای فصل بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است به طوریکه حداقل قیمت کنونی هرکیلو زعفران۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان و حداکثر بالای ۲۰۰ میلیون تومان است‌.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به آینده بازار زعفران بیان کرد: بازار زعفران تابع عرضه و تقاضا و سیاست های اعمالی است، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: بنابر آمار ۸ ماهه گمرک، صادرات زعفران از نظر ارزشی ۴۷ درصد و وزنی ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

برچسب ها: تولید زعفران ، قیمت زعفران ، بازار زعفران
