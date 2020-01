معرفی بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze؛ بازی که خاطراتتان را مرور می کند!

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze می‌تواند بسیاری از خاطرات قدیمی‌ بازیکن را در بازی پک-من یادآوری کند، یک بازی جدید که در قالب یک بازی کلاسیک طراحی شده است. گیم پلی بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze در صورتی که پیش از این بازی پک-من را تجربه کرده باشید، برای‌تان جذابیت چندان جدیدی نخواهد داشت. بازیکن در بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze هنوز هم کنترل شخصیت پک-من را در اختیار دارد که می‌بایست با هدایت وی در مسیر‌های مناسب قرار گرفته و تمامی نقاط موجود در هزارتو را جمع آوری کند.

کاربر در بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze باید مواظب باشد تا با چهار شبحی که در هزارتو در کنار پک-من حضور دارند هم برخورد نکند. بازیکن برای هدایت کردن پک-من در هزارتو تنها کافی است تا انگشت خود را در جهتی دلخواه روی صفحه نمایش گوشی بکشد تا پک-من در همان جهت شروع به حرکت کند.

درست همانند نسخه‌ی کلاسیک پک-من، بازیکن در بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze هم دارای سه جان است که در صورت از دست دادن هر سه‌ی آن‌ها، پیشرفت خود در بازی را نیز از دست می‌دهد و امتیاز فعلی‌اش در تاریخچه‌ی رکورد‌ها ثبت می‌شود.

بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze به صورت رایگان برای سیستم عامل‌های اندروید و iOS منتشر شده است، اما بدون استفاده از خرید‌های درون برنامه‌ای، تنها به یکی از پانزده هزارتوی موجود در بازی دسترسی خواهید داشت که البته خود این هزارتو هم از سه مرحله تشکیل شده؛ در حالی که سایر هزارتو‌های پولی بازی، هر کدام دارای ۶ مرحله هستند. تجربه‌ی بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze می‌تواند بسیاری از خاطرات قدیمی‌تان را برای‌تان زنده کند.

تفاوت بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze با بازی کلاسیک پک-من

تنها تفاوت بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze با بازی کلاسیک پک-من، حضور شخصیت‌های انیمیشن رالف خرابکار در بازی است که البته هر کدام از آن‌ها نیز ویژگی‌های جالبی را به بازی افزوده‌اند؛ به طور مثال در هزارتو‌های بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze ، یک سری دیوار‌های مشخصی وجود دارند که رالف با حمله کردن، آن‌ها را تخریب می‌کند. از طرفی فیلیکس نیز به کمک چکش جادویی‌اش به تعمیر کردن دیوار‌های تخریب شده می‌پردازد. همین موضوع سبب شده تا هدایت پک-من در محیط بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze کمی سخت‌تر از قبل باشد.

تصور کنید در گوشه‌ای از هزارتو از وسط دیواری که رالف به تازگی خراب کرده است، عبور کرده‌اید؛ حال فیلیکس به یک باره به همراه چکش از راه می‌رسد و با تعمیر دیوار، راه بازگشت را به روی‌تان می‌بندد. در چنین شرایطی اگر یکی از چهار شبح هم در نزدیکی‌تان حضور داشته باشد، کار بازیکن در بازی PAC-MAN: Ralph Breaks the Maze برای فرار از مخمصه‌ای که رالف و فیلیکس برای‌تان به وجود آورده‌اند، بسیار دشوار خواهد بود!

