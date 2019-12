تولید داروی هپاتیت C در کشور

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر رضا ملک زاده امروز چهارم دیماه در نشست برنامه ریزی حذف بیماری هپاتیت C در شهر کرمان، با بیان اینکه با انجام برنامه ریزی‌ها و زیرساخت‌های لازم برنامه حذف هپاتیت C از اسفند ماه سال جاری در شهر کرمان به مدت دو سال آغاز خواهد شد گفت: برنامه‌ای در سطح وزارت تدوین شده که برنامه حذف هپاتیت C در شهر‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی آمادگی داشته باشد اجرا می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت افزود: همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۰ برخی از بیماری‌ها در دنیا افزایش یافته که یکی از بیماری ها، هپاتیت C است.

وی با بیان اینکه با انجام اقدامات انجام شده از جمله واکسیناسیون در مورد بیماری هپاتیت B، اکنون ایران جزء نقاط پاک در دنیا از نظر این بیماری محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر شیوع بیماری هپاتیت B در ایران حدود سه دهم درصد است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اظهار این مطلب که اکثر افرادی که به ویروس هپاتیت C مبتلا می‌شوند از بیماری خود خبر ندارد و اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، گفت: بیماری هپاتیت C متاسفانه واکسن ندارد، اما درمان‌های دارویی موثری دارد.

ملک زاده با اشاره به اینکه با شناسایی به موقع افراد مبتلا به ویروس هپاتیت C، می‌توان از انتقال این ویروس به دیگران جلوگیری کرد افزود: حدود ۳۵ درصد افراد مبتلا به هپاتیت C بهبود پیدا می‌کنند، اما ۶۵ درصد مبتلایان دچار بیماری‌های کبدی و نارسایی‌های کبدی می‌شوند و این باعث تحمیل هزینه‌های بسیار به جامعه است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت عنوان کرد: ریشه کنی و حذف بیماری هپاتیت C یک رسالت اجتماعی است که هرکس باید در شهر خود این کار را انجام دهد و ایران اکنون هفدهمین کشورجهان است که ریشه کنی بیماری هپاتیت C را آغاز کرده است.

ملک زاده گفت: ما موفق شده ایم در ایران داروی هپاتیت C را تولید کنیم و مهمترین چالش ما شناسایی افراد مبتلا به این بیماری است که عمده آن‌ها از افراد پرخطر جامعه هستند.

