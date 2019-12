صفر تا صد آزمون ارشد پزشکی ۹۹ + جزئیات

حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش خبرنگارثبت نام آزمون ارشد گروه پزشکی ۹۹ از ۳۰ بهمن آغاز و تا ۱۰ اسفند ۹۸ ادامه دارد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور همچنین منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی ٩٩ را اعلام کرده که در سایت مرکز سنجش به نشانی www.sanjeshp.ir قابل دسترس است.

این آزمون کارشناسی ارشد ٩٩ گروه پزشکی ۲۶ و ۲۷ تیرسال ۹۹ برگزار می‌شود. دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون هفته آخر بهمن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود.

بر اساس اعلام امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، کلیه پذیرفته شدگان سهمیه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) سال ٩٨ در صورت انصراف یا عدم ثبت نام از پذیرش سال ٩٨ مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ هستند و محرومیت یک ساله برای این افراد اعمال نخواهد شد.

به عبارتی مفاد بند ٣ اطلاعیه شماره ١١ مرکز سنجش آموزش پزشکی بطور کلی لغو شده و اجرا نمی‌شود. پذیرفته شدگان سهمیه استعداد درخشان (مازاد بر ظرفیت پذیرش)، مشمول محرومیت یکساله نمی‌شوند، ولی دیگر مجاز به استفاده از این سهمیه نخواهند بود.

رشته های امتحانی، دروس و ضرایب امتحانی به همراه منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

مصوبه لزوم کسب ۲۵ درصد نمره زبان از آزمون ارشد پزشکی حذف شد

شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت مصوبه «لزوم کسب ۲۵ درصد نمره درس زبان» از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال ٩٩ گروه علوم پزشکی را حذف کرده است.

ضرایب درس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ٩٩ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

ضرایب دورس زبان انگلیسی به شرح زیر است:



بر اساس اعلام مراجع ذی‌ربط، برای رشته ژورنالیسم پزشکی درس زبان انگلیسی پیشرفته با ضریب ٣، برای رشته سم شناسی درس زبان انگلیسی با ضریب ٢ و بقیه رشته ھای آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ با ضریب ٣ اعمال خواهد شد.

آزمون درس زبان بصورت عمومی، شامل درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی (Upper intermediate) متوسط به بالا برگزار می‌شود؛ بنابراین جهت آماده شدن برای آزمون ارشد مطالعه کتابهای زیر می‌تواند، مفید باشد:



۱. Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. ۱-۴). USA: Thompson. ۲۰۰۸.

۲. KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. ۲۰۰۷.

۳. Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. ۲۰۱۳ (۱۳۹۱).

۴. Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. ۲۰۰۰.

۵. Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

۶. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills Vol. ۱-۳ Cambridge University Press.



منابع درس زبان انگلیسی آزمون در ابتدای منابع اعلام شده درج شده است. رشته جدید کارشناسی ارشد آموزش هوشبری به رشته‌های امتحانی افزوده شده است که مدارک مورد پذیرش و دروس امتحانی و منابع آن در اطلاعیه‌های مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.



مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی١٣٩٩ -١۴٠٠ نیز برای ۸۳ رشته علوم پزشکی و ۴ رشته داروسازی اعلام شده است.



