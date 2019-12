صیفی مفید برای مبتلایان به زخم معده

نرگس جوزدانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره خواص فلفل دلمه‌ای اظهار کرد: فلفل دلمه‌ای یکی از صیفی‌جاتی است که ویتامین C بالایی دارد. پوست فلفل دلمه‌ای محافظ خوبی برای مواد درون آن بوده، اما هضم پوست آن برای برخی افراد سخت است، بنابراین افرادی که با مصرف فلفل دلمه‌ای به شکل خام یا پخته به ناراحتی معده دچار می‌شوند می‌توانند پوست آن را جدا کرده و خود فلفل دلمه‌ای را میل کنند.

او بیان کرد: بیشتر زخم‌های معده بر اثر ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری ایجاد می‌شوند. افرادی که تحت درمان آنتی بیوتیکی این عفونت قرار دارند، می‌توانند از صیفی‌جاتی که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند، استفاده کنند که یکی از این صیفی‌جات فلفل دلمه‌ای است که خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی دارد.

جوزدانی افزود: کپساسین ماده اصلی همه فلفل‌ها است و این مواد محرک معده هستند، بنابراین افراد نباید در مصرف انواع فلفل‌ها مانند فلفل دلمه‌ای زیاده‌روی کنند.

برخی خواص فلفل دلمه‌ای قرمز

با وجود اینکه فلفل دلمه‌ای سبز و زرد هم منابع خوبی از ویتامین C هستند، اما فلفل دلمه‌ای قرمز بیش‌ترین میزان ویتامین C را دارد، به طوری که دو برابر نیاز روزانه بدن به ویتامین C را تامین می‌کند. ویتامین C یک آنتی‌اکسیدان بسیار قوی است. این ویتامین نقش موثری در تسریع روند بهبود عفونت‌ها، ترمیم زخم‌ها و جراحات پوستی، تولید کلاژن موجود در غضروف‌ها و مفاصل استخوانی، تامین سلامت استخوان‌ها، دندان‌ها و استحکام رگ‌های خونی دارد.

مسئول رنگ قرمز شفاف در فلفل دلمه‌ای، لیکوپن بوده که آنتی‌اکسیدان بسیار قوی است. تحقیقات متعدد ثابت کرده است که لیکوپن از بروز سرطان پروستات و بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری می‌کند. لیکوپن ماده‌ای است که وقتی در معرض حرارت قرار بگیرد، آزاد می‌شود، بنابراین باید کمی فلفل دلمه‌ای را در روغن تفت داد یا کبابی کرد.

