توییت آذری جهرمی خطاب به آمریکا:

به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز صبح، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حملات سنگین موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه آمریکایی «عین الاسد» در انتقام از ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» و یارانش خبر داد. این اتفاق در همان بازه زمانی رخ داد که نیروهای آمریکایی به دستور ترامپ سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رسانده بودند.

این مسئله واکنش‌های بسیاری در سراسر فضای مجازی داشت. در این میان محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار پستی در توئیتر به حمله موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکایی در عراق واکنش نشان داد. پست توئیتری او حاوی یک جمله کوتاه انگلیسی با لحنی بسیار تند است که نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است.

محمد جواد آذری جهرمی در توئیتر خود نوشت:

«از منطقه ما گمشید بیرون!

#انتقام_سخت

Get the hell out of our region!

#hardrevenge»

