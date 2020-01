واکنش اهالی موسیقی به شهادت سردار سلیمانی/ برگزاری اولین کنسرت آرون افشار در تهران

موسیقی در هفته‌ای که گذشت؛

به گزارش خبرنگار حوزه موسیقی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، مهمترین رویدادهای موسیقی کشور در هفته گذشته را در این گزارش بخوانید.

واکنش هنرمندان حوزه موسیقی به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی در بامداد جمعه هفته گذشته، همه را تحت تاثیر خود قرار داد. بسیاری از هنرمندان حوزه موسیقی، نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند. مثلا محمد علیزاده خواننده پاپ پستی اینستاگرامی در این باره منتشر کرد اما اینستاگرام آن را پاک کرد.

قطعاتی که برای سردار شهید خوانده شد

بلافاصله پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی برخی از آهنگسازان و خوانندگان مشغول تولید قطعاتی در این خصوص شدند. غلامرضا صنعتگر پیشگام در این موضوع بود و یک روز پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی قطعه‌ای با نام «قاسم هنوز زنده ست» را منتشر کرد.

صنعتگر درباره جزئیات این قطعه به خبرنگار ما گفت: غیر قابل باورترین خبری که تا حالا در طول زندگیم شنیده بودم، خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی بود. بی اندازه از این اتفاق غم انگیز شوکه شدم. ایشان اسطوره معاصر زندگی من بودند و شهادتشان بسیار ناراحتم کرده است. حاج قاسم سلیمانی پهلوان و قهرمان تاریخ ساز، دلاوری بی ریا و انسانی تمام عیار و کامل بود. ایشان شخصیتی است که در حیات و ممات خود تاثیرگذار و نافذ است.

وی درباره تولید قطعه «قاسم هنوز زنده ست» اظهار کرد: پیشنهاد کار از سمت حوزه هنری بود. حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان هم برای تولید این اثر مشارکت داشت. وقتی پیشنهاد به دستم رسید، بنده با افتخار قبول کردم. توان بنده در همین اندازه بود. این قطعه در مقابل عظمت و ابهت سردار دل‌ها ذره‌ای ناچیز است. شعر این اثر از میلاد عرفان پور و آهنگسازی با دکتر چراغعلی بود.

از شنیدن خبر شهادت سردار سلیمانی شوکه شده بودم

محسن توسلی دیگر خواننده‌ای بود که در این خصوص قطعاتی را تولید کرد. این خواننده ارزشی کشورمان در گفت و گو با خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تولید دو قطعه موسیقی برای شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: بعد از اینکه خبر شهادت حاج قاسم منتشر شد، من هم مثل همه مردم شوکه شدم. ساعاتی مبهوت مانده بودم و نمی‌دانستم باید چه کاری انجام بدهم. در نهایت به ذهنم رسید که برای سردار شهیدم قطعاتی را که بیانگر ویژگی‌های شخصیتی ایشان است، تولید کنم. از آن جایی که هر کس باید کاری در واکنش به این اتفاق انجام دهد، من هم تلاش کردم که اثری خوب را تولید کنم. خوشبختانه از جمعه تا ظهر یکشنبه توانستیم دو کار تولید کنیم. در این ۴۸ ساعت بی وقفه همراه با ترانه سرا و آهنگساز در استودیو بودیم و کار‌ها را به مراحل پایانی رساندیم.

توسلی درباره دو قطعه‌ای که برای حاج قاسم سلیمانی تولید کرده است، گفت: یک قطعه به سفارش دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما تولید شده است. این اثر با شعر حامد عسگری و تنظیم امید رهبران تولید شده و به زودی از رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد. قطعه دیگر ریتم و شعری حماسی دارد؛ شاعر این قطعه قاسم صرافان و تنظیم کننده امید رهبران است.

ایرج در بیمارستان بستری شد

«ایرج خواجه‌امیری» خواننده پیشکسوت موسیقی طی چند روز گذشته در بیمارستان بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

حال عمومی این خواننده پیشکسوت موسیقی ایران مساعد است و فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد. حسین خواجه‌امیری مشهور به ایرج خواننده موسیقی اصیل ایرانی متولد ۱۱ دی ماه ۱۳۱۱ در شهر خالدآباد نطنز است.

بهترین موسیقی متن فیلم مشخص شد

موسیقی فیلم «ما» ساخته‌ «مایکل آبلز» جایزه‌ بهترین موسیقی متن را در بیست و سومین دوره‌ جوایز جامعه منتقدان فیلم آنلاین (OFCS) به خود اختصاص داد. «مایکل آبلز» پیش از این، موسیقی فیلم ترسناک Get Out را ساخته بود و حالا با ساختِ موسیقی این فیلم نظرات زیادی را به خود جلب کرده است. در این فیلم از آهنگ I Got ۵ on It کاری از Luniz محصول سال ۱۹۹۵ میلادی استفاده شده است. ابتدا در اوایل فیلم وقتی که خانواده برای تعطیلات به ساحل می‌روند و بار دیگر در اواخرِ فیلم، این ترانه به صورت تاریک و ترسناک در آمده است.

داستان فیلم «ما» درباره خانواده‌ای است که مشغول سفر تابستانی خود هستند. در حالی که آدلاید (لوپیتا نیونگو) و همسرش گیب (وینستون دوک) به همراه دو فرزندشان مشغول سفر هستند، گیب پیشنهاد می‌دهد که به سانتا کروز بازگشته و در آنجا وقتشان را سپری کنند؛ پیشنهادی که خیلی مورد علاقه آدلاید نیست، اما او به پذیرش آن راضی می‌شود. آن‌ها پس از گذراندن یک روز معمولی که با گم شدن موقتی پسرشان همراه می‌شود، به منزلشان باز می‌گردند، اما در شب خانواده‌ای را در مقابل منزلشان رویت می‌کنند که در کنار یکدیگر ایستاده اند. آن‌ها کنجکاو می‌شوند تا هویت آنها و موارد امنیتی را نیز بررسی کنند، اما آن چهار نفر غریبه نیستند، آن‌ها دقیقاً خود آن‌ها هستند که با هویتی متفاوت به سراغشان آمده اند.

اولین کنسرت و اولین آلبوم آرون افشار در راه است

آرون افشار که سال گذشته فعالیت رسمی خود در بازار موسیقی را آغاز کرد و با انتشار آهنگ «جانم باش» مورد توجه قرار گرفت، پس از انتشار چند تک‌آهنگ، خود را برای برگزاری کنسرت آماده می‌کند. این کنسرت شامگاه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ طی دو سانس در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد و فروش بلیت‌های آن از ساعت ۱۵ روز شنبه ۲۱ دی از طریق سامانه بلیت فروشی آغاز می‌شود. در این کنسرت ۱۴ یا ۱۵ قطعه برای مخاطبان اجرا می‌شود.

اولین آلبوم رسمی آرون افشار به نام «جانم باش» این آلبوم شامل ۱۲ قطعه است که از این تعداد، ۴ یا ۵ قطعه جدید خواهند بود و بقیه از میان آثاری که قبلاً منتشر شده‌اند در اولین آلبوم آرون افشار قرار گرفته‌اند. معین راهبر تنظیم کننده همه قطعات است. ملودی ۱۰ قطعه از آلبوم به دست آرون افشار ساخته شده، ملودی «جانم باش» را معین راهبر ساخته‌است. بیشتر ترانه‌های آلبوم را «علیرضا مرتضی قلی» سروده و «امیرحسام افشار»، «عاطفه حبیبی»، «مهرزاد امیرخانی»، «حامد دهقانی» و «فرامرز جعفری»، دیگر ترانه‌سرایانی هستند که در این آلبوم حضور دارند.

