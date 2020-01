پیش بینی برندگان اسکار ۲۰۲۰

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی می‌شود که آکادمی علوم و هنر‌های سینما (اسکار) نامزد‌های نود و دومین دوره جوایز خود را اعلام کرده که فیلم «جوکر»در یازده بخش نامزد دریافت جایزه اعلام شد و فیلم‌های «مرد ایرلندی»، «۱۹۱۷» و «روز و روزگاری در هالیوود» هم بعد از جوکر بیشترین نامزدی را دریافت کردند.

این جوایز در تاریخ ۹ فوریه (بامداد ۲۱ بهمن) اهدا می‌شود و سایت گلدن دربی پیش بینی خود را از مدعیان تمامی ۲۴ بخش این جشنواره از بخش بزرگ بهترین فیلم تا فیلم‌های کوتاه ارائه داد.

این سایت نوشت: نتایج این پیش بینی بر اساس نتایج پنج فاکتور مهم مثل نظرسنجی‌های انجام شده از خبرنگاران مجرب، ۲۴ کاربری که بیشترین امتیاز را در پیش بینی برندگان اسکار سال گذشته دریافت کرده اند و تعدادی از مخاطبان این سایت به دست آمده است.

بهترین فیلم

فورد در برابر فراری

مرد ایرلندی

خرگوش جوجو

جوکر

زنان کوچک

داستان ازدواج

۱۹۱۷

روزی روزگاری در هالیوود «برنده احتمالی»

انگل

بهترین کارگردان

مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)

تاد فیلیپس (جوکر)

سام مندس (۱۹۱۷)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)

بونگ جون هو (انگل) «برنده احتمالی»

بهترین بازیگر نقش اول مرد

آنتونیو باندراس (درد و شکوه)

لئوناردو دی‌کاپریو (روزی روزگاری در هالیوود)

آدام درایور (داستان ازدواج)

واکین فینیکس (جوکر) «برنده احتمالی»

جاناتان پرایس (دو پاپ)

بهترین بازیگر نقش اول زن

سینتیا اریوو (هریت)

اسکارلت جوهانسون (داستان ازدواج)

سیرشا رونان (زنان کوچک)

چارلیز ترون (بمب شل)

رنه زلوگر (جودی) «برنده احتمالی»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

کتی بیتس (ریچارد جوئل)

لارا درن (داستان ازدواج) «برنده احتمالی»

اسکارلت جوهانسون (خرگوش جوجو)

فلورنس پیو (زنان کوچک)

مارگو رابی (بمب شل)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

تام هنکس (روزی زیبا در محله)

آنتونی هاپکینز (دو پاپ)

آل پاچینو (مرد ایرلندی)

جو پشی (مرد ایرلندی)

برد پیت (روزی روزگاری در هالیوود) «برنده احتمالی»

بهترین فیلمنامه‌ اقتباسی

تایکا وایتیتی (خرگوش جوجو)

استیون زیلیان (مرد ایرلندی)

آنتونی مک‌کارتن (دو پاپ)

گرتا گرویگ (زنان کوچک) «برنده احتمالی»

تاد فیلیپس و اسکات سیلور (جوکر)

بهترین فیلمنامه‌ غیر اقتباسی

رایان جانسون (چاقوکشی)

نوآ بومباک (داستان ازدواج)

سام مندس و کریستی ویلسون کارینز (۱۹۱۷)

کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود) «برنده احتمالی»

بونگ جون هو و هان جین وون (انگل)

بهترین فیلمبرداری

مرد ایرلندی

جوکر

فانوس دریایی

۱۹۱۷ «برنده احتمالی»

روزی روزگاری در هالیوود

بهترین طراحی لباس

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جوکر

زنان کوچک «برنده احتمالی»

روزی روزگاری در هالیوود

بهترین تدوین

فورد در برابر فراری «بهترین تدوین»

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

جوکر

انگل

بهترین چهره‌پردازی

بمب شل «برنده احتمالی»

جوکر

جودی

مالفیسنت: سردسته اهریمنان

۱۹۱۷

بهترین موسیقی متن

جوکر «برنده احتمالی»

زنان کوچک

داستان ازدواج

۱۹۱۷

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

بهترین ترانه

راکت من (Love Me Again) «برنده احتمالی»

خط‌شکنی (Im Standing With You)

فروزن ۲ (Into the Unknown)

هریت (Stand Up)

بهترین طراحی صحنه

مرد ایرلندی

جوجو خرگوشه

۱۹۱۷

روزی روزگاری در هالیوود «برنده احتمالی»

انگل

بهترین تدوین صدا

فورد در برابر فراری

جوکر

۱۹۱۷ «برنده احتمالی»

روزی روزگاری در هالیوود

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

بهترین ترکیب صدا

به سوی ستارگان

فورد در برابر فراری

جوکر

۱۹۱۷ «برنده احتمالی»

روزی روزگاری در هالیوود

بهترین جلوه‌های ویژه

انتقام‌جویان: پایان بازی «برنده احتمالی»

مرد ایرلندی

شیر شاه

۱۹۱۷

جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر

بهترین انیمیشن

چگونه اژد‌های خود را تربیت کنید: جهان پنهان

من بدنم را از دست دادم

کلاوس

لینک گمشده

داستان اسباب بازی ۴ «برنده احتمالی»

بهترین فیلم بین المللی

شام آخر / لهستان

سرزمین عسل/ قدونیه

بینوایان/ فرانسه

درد و شکوه/ اسپانیا

انگل/ کره جنوبی «برنده احتمالی»

بهترین مستند

کارخانه‌ی آمریکایی «برنده احتمالی»

غار

لبه‌ی دموکراسی

برای سما

سرزمین عسل

بهترین مستند کوتاه

در غیبت

یادگرفتن اسکیت در منطقه جنگی «برنده احتمالی»

زندگی از من سبقت می‌گیرد

سورمن سنت لوئیس

قدم بزن بدو چا-چا

بهترین فیلم کوتاه انیمیشن

دختر

عاشق مو «برنده احتمالی»

کیتبول

به یاد ماندنی

خواهر

بهترین فیلم کوتاه زنده-انیمیشن

برادری «برنده احتمالی»

ساریا

یک خواهر

پنجره همسایه

باشگاه فوتبال نفتا

