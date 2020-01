جزییات جدیدترین تریلر منتشر شده از کنسول PS4

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، چند ماه از اعلام مشخصات سخت افزاری کنسول SP5 در فضای مجازی می‌گذرد و تمام گیمرها منتظر معرفی رسمی این کنسول از سوی سونی هستند؛ اما سونی ظاهرا هیچ توجهی به این موضوع ندارد و هنوز هم سعی دارد از کنسول فعلی خود یعنی PS4 کسب درآمد داشته باشد و به تازگی نیز تریلری جدید برای این کنسول طراحی کرده است که در آن تمام عناوین برتر انحصاری این کنسول نمایش داده می‌شوند. هرچند این بازی‌ها باعث شگفت زدگی هیچ گیمری نخواهد شد چرا که قطعا همه گیمرهای کنسول PS4 حداقل یکبار این عناوین را تجربه کرده‌اند.

این تریلر با نمایش چند تصویر از بازی The Last of Us Part 2 آغاز می‌شود که در آن شخصیت الی و در مرحله‌ای که در خاریج از شهر است نمایش داده می‌شود و به نوعی این آغاز باعث جلب نظر بسیاری از افرادی خواهد شد که تاکنون بازی The Last of Us Part 2 را تجربه نکرده‌اند.

قسمت بعدی این تریلر به نمایش تصویری از بازی Ghost of Tsushima مربوط می‌شود که به نوعی می‌توان گفت سونی نگاهی اجتمالی به شخصیت جوئل انداخته است و صرفا قصد داشته میزان خشونت موجود در این بازی را به کاربران نمایش دهد. عنوان بعدی که در تریلر کنسول PS4 وجود داشت به عنوان Final Fantasy VII Remake مربوط می‌شود که از زمان عرضه تاکنون توانسته است به جایگاه خوبی بین کاربران برسد و تقریبا بیشتر گیمرهای PS4 که به سبک مبارزات رزمی علاقه دارند، آن را خریداری کرده‌اند.

این تریلر بر اساس چهار دکمه اصلی در کنترلر پلی استیشن ساخته شده است و بنابراین در این تریلر چها ویدیو قرار داده شده است. آخرین عنوان موجود در این تریلر هم همان عنوان مرموز و معروف دنیای عناوین رایانه‌ای است که توسط کوجیما ساخته شده است و Death Stranding نام دارد. به نظر می‌رسد این آخرین تریلری باشد که سونی برای کنسول PS4 منتشر می‌کند و در آینده‌ای نزدیک باید شاهد اتشار تریلر رسمی کنسول PS5 باشیم.

