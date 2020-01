احتمال پایین عرضه بازی The Last of Us 2 برای سیستم عامل ویندوز

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش بود که در فضای مجازی خبر عرضه بازی Horizon Zero Dawn برای پلتفرم کامپیوتر اعلام شد که بسیاری از گیمرهای کامپبوتر را خوشحال کرد چرا که این عنوان تاکنون به طور انحصاری برای کنسول PS4 در دسترس گیمرها قرار داشت و گیمرهای سایر کنسول‌ها امکان اجرای آن را نداشتند. این بازی اولین عنوانی است که مالکیت آن با شرکت سونی بوده و این شرکت اجازه انتشار آن برای سایر پلتفرم‌ها را داده است. اما با انتشار این خبر در فضای مجازی برخی افراد شایعه احتمال عرضه عناوین دیگر در انحصار سونی نظیر بازی The Last of Us 2 که شرکت ناتی داگ آن را طراحی کرده است را در فضای مجازی منتشر کردند.

اما به تازگی اعلام شده است که احتمال عرضه بازی The Last of Us 2 برای پلتفرم کامپیوتر، شایعه‌ای بسیار عجیب و با احتمال بسیار پایین است و هرگز نمی‌توان روی آن حساب باز کرد. منبع اصلی شایعه عرضه بازی The Last of Us Part II برای پلتفرم کامپیوتر، خود شرکت سازنده این بازی است؛ یکی از برنامه نویسان این عنوان اعلام کرده بود که بازی ساخته شده توسط تیم ما مطابق با کارت گرافیک‌های هر دو شرکت سازنده کارت گرافیک یعنی AMD و Nvidia ساخته شده است و هیچ مشکلی در هنگام اجرای این بازی روی هر کدام از این دو شرکت سازنده نخواهد بود.

همین موضوع سبب شد بسیاری از گیمرها به این موضوع برسند که ناتی داگ این عنوان را با هدف عرضه برای پلتفرم کامپیوتر طراحی کرده است و قصد دارد آن را برای این پلتفرم وارد بازار کند. با این حال شرکت سونی و شرکت ناتی داگ به این شایعه هیچ واکنشی نشان نداده‌اند و از این رو نمی‌توان ریو عرضه این بازی برای پلتفرم کامپیوتر حساب باز کرد و باید تا زمان اعلام رسمی ناتی داگ منتظر ماند.

