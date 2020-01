مجهز شدن سومین گوشی موتورولا به آخرین نسخه اندروید ۱۰

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر می‌رسد که موتورولا با پایان به بروزرسانی‌های اندروید ۱۰ فاصله نسبتا زیادی دارد. در واقع تنها چند گوشی موتورولا وجود دارد که بروزرسانی را دریافت کرده و تعداد قابل توجهی برای دست‌یابی به آن در انتظار هستند.

جدیدترین دستگاه موتورولا که بروزرسانی می‌شود

موتورولا Mote G7 Plus سومین دستگاهی است که بروزرسانی اندروید ۱۰ را دریافت می‌کند. نکته قابل توجهی که باید گفته شود این است که هیچکدام از این گوشی‌ها پرچمدار نیستند. به هر حال اگر شما یکی از صاحبان گوشی بسیار خوب Moto G7 Plus هستید باید به شما خبر دهیم که یک غافلگیری در انتظار شماست.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده درباره Moto G7 Plus، این گوشی از چند روز گذشته در برزیل شروع به دریافت بروزرسانی جدید اندروید کرده است. نکته جالب توجه این است که این بروزرسانی نسخه بتا نیست و در واقع آخرین بیلد اندروید ۱۰ برای صاحبان Moto G7 Plus عرضه شده است. این گونه به نظر می‌رسد که دیگر زمان آزمایش کردن برای تلفن‌های موتورولا به پایان رسیده است. در ادامه اسکرین‌شات بروزرسانی اندروید ۱۰ را مشاهده می‌کنید:

موارد موجود در جدیدترین بروزرسانی Moto G7 Plus

با این که حداقل چند هفته رسیدن این بروزرسانی به کشور‌های دیگر از جمله آمریکا زمان می‌برد، این یک اتفاق خوب برای صاحبان گوشی‌های موتورولا است. همانطور که انتظار می‌رفت این بروزرسانی شامل پچ امنیتی دسامبر ۲۰۱۹ است. البته این همه ماجرا نیست، زیرا قابلیت‌ها و ویژگی‌های جدید بسیاری به گوشی شما اضافه خواهد شد که آن را به یک دستگاه پیشرفته‌تر تبدیل می‌کند.

اگر چه Moto G7 Plus سومین گوشی است که به اندروید ۱۰ مجهز می‌شود، تنها دستگاهی است که جزو پروژه Android One نیست. همان طور که احتمالا می‌دانید دو گوشی Motorola One Power و Motorola One Vision از اعضای این پروژه هستند.

