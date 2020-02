نیاز شدید سونی به ارتقای امکانات خود

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، قابلیت Play Station Now یک تجربه بسیار راضی کننده است که شرکت سونی در سال ۲۰۱۴ با کاربران خود به اشتراک گذاشت. برای مدت‌ها هیچ خدماتی مانند این قابلیت توجه کاربران را به خود جلب نکرده بود و این محبوبیت همچنان ادامه دارد. اما اگر سونی قصد دارد تا همیشه در این قابلیت مقام اول را داشته باشد نیاز دارد تا یک سری تغییرات جدید به برنامه‌های خود اضافه کند. علت این امر نیز وجود رقبای بسیار است. برای مثال برنامه Google Stadia که در ۲۰۱۹ منتشر شد به کاربران این امکان را می‌دهد که بازی‌های خود را بر روی لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌ها و حتی گوشی‌های هوشمند استریم کنند. از نمونه‌های دیگر می‌توان به پروژه xCloud شرکت مایکروسافت اشاره کرد که به احتمال زیاد برای دستگاه Xbox Series X در دسترس خواهد بود. با توجه به این موارد سونی نیاز دارد تا برای پلی استیشن نسل پنجم خود ارتقای بیشتری برای برنامه خود درنظر داشته باشد.

ضرورت بروزرسانی

این ارتقا برای نسل بعدی بسیار ضروری است چرا که پلی استیشن ۵ از قدرت بسیار بالایی در پردازش و کیفیت برخوردار است و این نیاز وجود دارد تا PS Now بتواند با قدرت این کنسول همراه باشد. به گفته خبرگذاری‌ها، کاربران به دنبال اجرای سریع بازی‌ها با کیفیت بالا هستند در نتیجه اجرای روان از سوی قابلیت PS Now یک امر بسیار مهم است. اولین اقدام سونی برای بهبود بخشیدن به این سیستم کاهش قیمت اشتراک ماهانه این برنامه بود. شرکت سونی تصمیم گرفت با کاهش قیمت دسترسی کاربران مختلف را به قابلیت‌های خود افزایش دهد. برخی از منتقدین صنعت بازی اخیرا پیشنهاد کردند که قابلیت PS Now نیاز دارد تا در زمان معرفی پلی استیشن ۵ بازی‌ها مختلف از تمامی نسل‌ها در دسترس داشته باشد تا کاربران با دست باز به استقبال کنسول جدید بیایند.

همچنین گفتنی است از آنجا که سرویس Google Stadia می‌تواند از اجرای بازی‌ها بر روی دستگاه‌های مختلف پشتیبانی کند، سونی نیز نیاز دارد برای عقب نماندن از رقابت این قابلیت را بر روی تمامی دستگاه‌ها در دسترس قرار دهد و خود را به اجرا بر روی برخی گوشی‌ها محدود نکند. در حال حاضر پلی استیشن به دلیل تعداد انبوه عناون و محبوبیت فراوان بازی‌های انحصاری تا حدی از رقبای خود جلوتر است، اما اگر این شرکت برنامه مناسبی برای اجرا و استفاده از سرویس PS Now در نظر نگیرد این موفقیت ممکن است عمر کوتاه‌تری را به خود ببیند.

