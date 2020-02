به گزارشعباسعلی خدادادی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان درباره دستگاه «نانوسورد» ساخته شده در این شرکت گفت: دستگاه نانوسورد یکی از پرکاربردترین دستگاه‌ها در تعیین مشخصات مواد نانو ساختار از جمله نانو ذرات فلزی، اکسید فلزی، سولفیدی، نانو لوله‌ها، نانو الیاف، نانو جاذب‌ها است.او ادامه داد: مشخصه‌های که این دستگاه توانایی اندازه‌گیری آن را دارد، سطح BET، خواص جذبی نانو ذرات، مکانیزم و دمای احیای نانو اکسید‌های فلزی و توزیع و دانسیته سایت‌های فعال هستند و بیشتر آنالیز‌ها صورت گرفته بر مبنای جذب فیزیکی یا شیمیایی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شده دمایی انجام می‌شود.این فعال فناور افزود: مزیت به کارگیری این تکنیک‌ها این است که از نظر تجربی در مقایسه با سایر روش‌های اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) ساده‌تر و ارزان‌تر هستند. همچنین تفسیر نتایج بدست آمده از نظر کیفی و کمی ساده و واضح است.خدادادی به کاربرد این دستگاه اشاره کرد و گفت: از این دستگاه در شناسایی و تعیین مشخصات و خواص مواد نانو ساختار شامل نانو الیاف، نانو ذرات، نانو لوله‌ها، نانو کاتالیست‌ها، نانو و … استفاده می‌شود.مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره دیگر محصولات تولید شده این شرکت توضیح داد: کار تحقیقاتی بسیاری بر روی حسگر‌های گاز در این شرکت صورت گرفت و حدود ۹۰ مقاله آی. اس. آی درباره این باره نوشته شده است و چندین پروژه با همکاری شرکت ملی گاز ایران و همچنین صنایع شهید میثمی صورت گرفته است.این فعال فناور گفت: حسگر CO برای هشدار انتشار گاز کشنده بی­ بو و رنگ CO و جلوگیری از مرگ خاموش در اماکن مسکونی، اداری، تجاری و حسگر‌های گاز شهری برای هشدار نشت گاز شهری و جلوگیری از آتش ­سوزی به‌کار می‌رود.او ادامه داد: حسگر گاز شهری (متان) و CO با همکاری شرکت ملی گاز در تعداد محدودی تولید صنعتی شد که متاسفانه با بروز مشکلاتی مالی و دیگر مشکلات تولید و توسعه آن متوقف شد.این فعال فناور درباره میزان شغل ایجاد شده در این شرکت گفت: در حال حاضر به صورت مستقیم برای ۶ نفر شغل ایجاد شده است.او درباره اختلاف قیمت محصولات تولید شده این شرکت با نمونه مشابه خارجی آن گفت: معمولا اختلاف قیمت‌ها حدود ۵۰ درصد است و در برخی موارد دیگر این اختلاف قیمت بسیار بیشتر است.