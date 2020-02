اظهار نظر تند و جسورانه بازیگر هالیوود درباره دونالد ترامپ

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود ریپورتر، هریسون فورد بازیگری که به خاطر نقش آفرینی در فیلم‌های «جنگ ستارگان» و «ایندیانا جونز» شناخته می‌شود، برای صحبت در مورد فیلم جدیدش به برنامه جیمی کیمل رفت که البته بحث و گفت‌وگوی آن‌ها به دونالد ترامپ هم رسید.

The Call of the Wild؛ این عنوان انگلیسی «آوای وحش» فیلم جدید هریسون فورد است. در نقل قولی از ترامپ درباره تماس تلفنی‌اش با رئیس جمهور اوکراین هم جمله «این بهترین تماس تاریخ بود» (best call ever) آمده است. وجود کلمه call در هر دو این عبارات، باعث شد بحث کیمل و فورد به دونالد ترامپ برسد!

هریسون فورد هم در واکنش به صحبت های کیمل با خنده گفت: این اولین کاری است که این حرامزاده برای من انجام داده است.

این اولین بار نیست که این بازیگر ترامپ را مورد انتقاد قرار می‌دهد. حدود یک سال پیش در روز پایانی اجلاس سران حکومتی در دبی هم او سخنرانی داشت و گفته بود: در سراسر جهان از جمله در کشور من، عناصر حکومتی برای حفظ سهمشان به انکار یا نادیده گرفتن علم می‌پردازند. آن‌ها در سمت نادرست تاریخ ایستاده‌اند.

فیلم سینمایی «ندای وحش» در تاریخ ۲۱ فوریه (۲ اسفند) اکران می‌شود.

