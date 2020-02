پوستر انتقام سخت از عاملان شهادت سردار سلیمانی

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی شهادت سردار سلیمانی و شهدای مقاومت به دست شقی ترین آحاد بشر بسیاری از مردمان ایران و جهان داغدار شدند و در چهلیمن روز شهادت سردار دلها مردم ایران و جهان مراسم هایی را برای ایشان برگزار می کنند.

یکی از صفحات مجازی پوستری را در مورد شهادت ایشان و انتقام سخت منتشر کرد.

پوستری به مناسبت چهلیمن روز شهادت ایشان آماده شده است که در آن اشاره به انتقامی سخت از دشمنان اشاره شده است.

در ادامه متن و تصویر این پوستر را مشاهده می‌کنید:

"پوستر/خونی که ریختید، دامنتان را خواهد گرفت."

"You will have to pay a heavy price for the blood you shed"

