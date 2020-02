از بین بردن بافت تومورهای سرطانی با نانوذرات

به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در یک دهه گذشته علم نانو به عرصه درمان سرطان ورود کرده و هر روز روش جدیدی را برای درمان انواع مختلف سرطان ارائه می‌کند. به تازگی نیز یک شرکت خارجی روشی ابداع کرده که با استفاده از نانوذرات می توان بافت تومور سرطانی را از بین برد.

نانواسپکترا بیوساینسز (Nanospectra Biosciences) یکی از شرکت‌های پیشرو در استفاده از نانوپزشکی برای فرسایش حرارتی انتخابی است. این شرکت اعلام کرده است که مطالعه‌ای مهم برای تعیین اثربخشی استفاده از فناوری تصویربرداری فیوژن(MRI) روی از بین بردن بافت سرطانی پروستات با استفاده از فرسایش لیزری با کمک نانوذرات آغاز کرده است.

دو بیمار برای مرحله مقدماتی کارآزمایی در دانشگاه میشیگان از این فناوری استفاده کرده‌اند که این افراد در مرحله جدید کارآزمایی نیز شرکت کردند. در سری جدید کارآزمایی ۴۶ نفر در سه سایت مختلف در آمریکا مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج کلینیکی و عملکردی این مطالعه در قالب مقاله‌ای با عنوان Gold Nanoshell-Localized Photothermal Ablation of Prostate Tumors in a Clinical Pilot Device Study در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

نتایج این بررسی‌ها نشان داد که ۱۳ مورد از ۱۵ بیمار مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از این روش مبتنی بر نانوذرات درمان شدند و هیچ علائم قابل تشخیص سرطان در منطقه‌ای که تابش لیزر انجام شده بود یک سال پس از درمان نیز دیده نشد.

در مرحله بعدی این کارآزمایی، قرار است ۶۰ نفر در ۸ مرکز مختلف ثبت‌نام کنند. اثر فرسایش کانونی روی بافت پروستات با استفاده از سونوگرافی، شش ماه پس از تابش لیزر روی بافت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مدت یک سال پزشک این بیماران را ویزیت کرده و مطالعه ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه احتمال عود بیماری وجود دارد، بیماران موافقت کردند که تا ۵ سال تحت نظر پزشک باشند.

این شرکت در روش درمانی AuroLase® از دسته جدیدی از نانوذرات موسوم به AuroShells® استفاده می‌کند. این ذرات به داخل تومور سرطانی وارد می‌شوند؛ در نتیجه با تابش لیزر، نانوذرات می‌توانند انرژی لیزر را جذب کرده و آن را به گرما تبدیل کنند که با این کار بافت سرطانی از بین می‌رود.

