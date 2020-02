احتمال افزایش قیمت نجومی کنسول PS5

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از بحث‌های اصلی فعلی در بین گیمرها به موضوع معرفی و عرضه نسل بعدی کنسول‌ها مربوط می‌شود. چند ماه پیش بود که شرکت سونی به طور ناگهانی مشخصات سخت افزاری کنسول PS5 را در فضای مجازی منتشر کرد و شوک عجیبی را به اخبار مربوط به بازی‌های رایانه‌ای داد. بر اساس برخی از اخبار قرار است سونی در آینده‌ای نزدیک که احتمالا همان مراسم رسمی اپل خواهند بود و قرار است تا قبل از ماه مارس برگزار شود، نسل جدید کنسول خود را معرفی کند. با نزدیک‌تر شدن به زمان معرفی این کنسول شایعات، احتمالات و سوالات نیز افزایش پیدا می‌کنند. دز حال حاضر نیز یکی از مهم‌ترین سوالات کاربران قیمت احتمالی این دستگاه است.

سیستم خنک کننده گران مشکل ساز شد

سوالات مربوط به قیمت احتمالی کنسول جدید شرکت سونی مدتی می‌شود که بدون جواب باقی مانده است. همچنین به نظر می‌آید این شرکت خود نیز زیاد از قیمت گذاری خود مطمئن نیست. اما اخیرا منابع خبری با انتشار اطلاعاتی میزان نگرانی طرفداران کنسول‌های پلی استیشن را افزایش داده‌اند. بر طبق گفته این خبرگذاری‌ها، شرکت سونی برای ساخت کنسول جدید خود از مواد اولیه بسیار گرانی انتخاب کرده و این امر انتخاب قیمت را برای شرکت بسیار سخت کرده است. این خبر همچنین جزئیات بیشتری را پوشش می‌دهد و به نظر می‌آید شرکت سونی در قسمت داخلی کنسول از یک سیستم فن خنک کننده بسیار گران استفاده می‌کند.

طبق نوشته‌های این گزارش سونی قصد دارد تا از عدم ایجاد مشکل توسط گرمای بالای پردازنده دستگاه مطمئن شود. به همین دلیل شرکت سونی از یک فن گران قیمت در دستگاه خود استفاده کرده است. از آنجا که سر و صدای کنسول پلی استیشن نسل چهارم شرکت سونی توجه و ناراحتی بسیاری از کاربران را به دنبال داشت، تعجبی ندارد که شرکت سونی سعی کرده تا این مشکل را در کنسول‌های جدید خود برطرف کند. در خبر منتشر شده توسط این منبع همچنین اطلاعاتی منتشر شد و نویسنده مدعی شد که شرکت سونی قصد دارد پس از عرضه کنسول PS5 دستگاه PSVR 2 را نیز به طرفداران خود معرفی کند.

