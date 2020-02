بازی The Last of Us Part 2 در حاشیه PAX Eas در دسترس است

کمتر از یک ماه تا تجربه شگفتی سال؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت سونی به تازگی فهرستی از عناوینی که قرار است در مراسم PAX Eas نمایش داشته باشند را اعلام کرده و همانطور که می‌‎شد حدس زد، قرار است در این مراسم یک نسخه دمو و قابل اجرا توسط گیمرها از بازی The Last of Us Part 2 که زمان آن حدودا یک ساعت است، در دسترس افراد حاضر در مراسم PAX Eas قرار گیرد. این عنوان یکی از مورانتظارترین عناین کنسول PS4 است و به نوعی می‌توان گفت این بازی قرار است آخرین عنوان بسیار بزرگ در کنسول PS4 باشد چرا که عمر این کنسول به پایان رسیده و شرکت سونی قصد دارد در آینده از نسل بعدی کنسول بازی خود رونمایی کند.

یکی دیگر از عناوینی که قرار است نسخه آزمایشی آن در مراسم PAX Eas در دسترس گیمرها قرار گیرد، نسخه ریمستر شده بازی Final Fantasy 7 است؛ نسخه اصلی این بازی توانسته بود فروش بسیار خوبی را در زمان خود داشته باشد و شرکت Square Enix قصد دارد با ایجاد حس نوستالژی در گیمرها این عنوان را وارد بازار کند؛ از عناوین دیگری که سونی قصد آزمایش آن‌ها به وسیله گیمرها را دارد می‌توان به بازی DOOM Eternal که حدود یک ماه تا انتشار آن باقی مانده است، اشاره کرد.

سایر عناوین کنسول PS4، نظیر Persona 5 Royal، Marvel’s Iron Man VR، Predator: Hunting Grounds و Nioh 2 نیز قرار است در این مراسم در دسترس گیمرها قرار گیرند. در ادامه فهرست کامل بازی‌های حاضر در این مراسم را مشاهده کنید:

Below

Cloudpunk

Doom Eternal

Dreams

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Gorn (PS VR)

Haven

The Last of Us Part II

Marvel’s Iron Man VR (PS VR)

MLB The Show 20

Mosaic

Moving Out

Nioh 2

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Paper Beast (PS VR)

Persona 5 Royal

Pixel Ripped 1995

Predator: Hunting Grounds

Remnant: From the Ashes

The Room VR: A Dark Matter (PS VR)

Space Channel 5 (PS VR)

Spelunky 2

Trials of Mana

Zombie Army 4

