کرونا مانع از حضور سونی در PAX East 2020 شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بیش از یک ماه است که کشور چین درگیر ویروس کرونا بوده و همانطور که پیش بینی می‌شد این ویروس در حال انتشار در سراسر دنیا است. این ویروس علاوه بر درگیر کردن شهروندان چینی، بسیاری از کارخانه‌های مستقر در چین را نیز با خود درگیر کرده و باعث شده است خط تولید شرکت‌های بسیار بزرگی مثل اپل متوقف شوند. چندی پیش نیز شایعاتی در فضای مجازی منتشر شده بود که اعلام می‌کرد این ویروس قرار است روی دنیای عناوین رایانه‌ای نیز تاثیر بگذارد و معرفی و عرضه نسل بعدی کنسول‌ها را به تاخیر اندازد که با اعلام شرکت‌ها سازنده کنسول به طور کلی رد شد.

اما به تازگی شرکت سونی اعلام کرده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا نمی‌تواند در مراسم PAX East 2020 شرکت کند و به این ترتیب باز هم قرار نیست شاهد برگزاری مراسمی از سوی سونی باشیم. تا پیش از این سونی قرار بود در این مراسم چند عنوان پرطرفدار و مورد انتظار خود را به صورت آزمایشی در اختیار گیمرها قرار دهد تا از این طریق گیمرها بتوانند بازی‌های مورد علاقه خود را برای زمان کمی تجربه و ایرادات موجود در بازی هم تا پیش از عرضه رسمی آن مشخص شود.

در این مراسم قرار بود عناوینی مثل The Last of Us Part 2، Nioh 2، Marvel’s Iron Man و Final Fantasy 7 Remake در دسترس گیمرها قرار گیرد. با این شرایط احتمال تجربه این عناوین تا قبل از عرضه رسمی‌ آن‌ها تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد، بنابراین باید تا زمان اعلام شده برای عرضه هر بازی توسط هر شرکت منتظر ماند.

بیشتر بخوانید: ظاهر شدن شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو در تصاویر تبلیغاتی

همچنین وب سایتی که سونی با هدف ثبت نام گیمرها برای اجرای عناوین مذکور در مراسم PAX East 2020 ساخته بود نیز بسته شده است و عضویت گیمرها در این سایت صرفا برای آن‌ها به ساخته شده حساب پلی استیشن منتهی خواهد شد.

انتهای پیام/