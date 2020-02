پست طنز ایلان ماسک درباره سرعت بالای پیشرفت بشر

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ایلان ماسک مهندس، مخترع و جزو ده شخصیت تأثیرگذار جهان است. وی بنیان‌گذار شرکت‌های تسلا موتورز، پی‌پال و اسپیس‌اکس است. ایلان ماسک بیشتر شهرت خود را از ساخت خودروهای تسلا به دست آورده است.

او به تازگی در صفحه خود در اینستاگرام پستی منتشر کرده است که در آن به صورت طنز پیشرفت سریع علم را هدف قرار داده است. در عکس منتشر شده توسط او لاکپشتی دیده می‌شود که با فتوشاپ با یک ماشین آفرود ترکیب شده است.

ایلان ماسک در توئیتر خود نوشت:

"Science Has Gone too far

علم خیلی زیاد پیشرفت کرده است"

