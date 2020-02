تقویت سیستم ایمنی بدن با ۲۰ ماده مغذی / مبارزه با کرونا

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،متخصصان تغذیه معتقدند تقویت سیستم ایمنی بدن برای پیشگیری از ابتلا به کروناویروس با اجتناب از رژیم‌های سخت، غیرعلمی و تک‌غذایی، گنجاندن میوه و سبزی در برنامه غذایی‌ روزانه به ویژه میوه و سبزی‌های حاوی ویتامین سی مانند انواع پرتقال، نارنگی، کیوی و سبزیجاتی مانند کلم، گوجه فرنگی و هویج در این زمینه کمک کننده است.

بیشتر بخوانید؛علائم بیماری کرونا ویروس اغلب اوقات خفیف است/راه درمان استراحت و رعایت بهداشت فردی

از طرف دیگر سیستم ایمنی بدن، از ما در برابر عفونت‌ها و بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا محافظت می‌کند و نقش مهمی در جلوگیری از بروز آلرژی و انواع سرطان دارد. سیستم ایمنی بدن به منظور عملکرد صحیح به چند دسته از مواد مغذی نیاز دارد که می‌توانید آنها را از طریق رژیم‌ غذایی روزانه‌ دریافت کنید. این مواد مغذی شامل پروتئین، ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E به همراه مواد معدنی مانند روی (زینک) و آهن هستند. برای تقویت سیستم ایمنی بدن، این مواد را در رژیم‌ غذایی‌تان بگنجانید.



بدن ما علاوه بر این مواد مغذی، به پروبیوتیک ها هم نیاز دارد. پروبیوتیک‌ها باکتری‌های مفیدی هستند که در برخی غذاها یافت می‌شوند و به تعادل فلور طبیعی (ریزاندامگان هم‌زیست انسان) در دستگاه گوارش کمک می‌کنند. آنها جزو مواد مغذی به شمار نمی‌روند اما بسیار مفیدند.

یک رژیم‌غذایی متعادل باید همه‌ی مواد مغذی و پروبیوتیک‌های مورد نیاز بدن را فراهم کند. در این مطلب، مواد غذایی سالم را به شما پیشنهاد می‌دهیم که می‌توانید به رژیم غذایی هفتگی‌تان اضافه کنید. با این رژیم‌غذایی می‌توانید به تقویت سیستم ایمنی بدن‌تان کمک کنید.

۱. بادام



می‌توانید بادام را به راحتی در هر مغازه‌ی خواربارفروشی پیدا کنید. بادام به عنوان میان‌وعده‌‌ای سالم بسیار عالی است و می‌توان آن را با انواع سالاد یا ماست مصرف کرد. بادام سرشار از ویتامین E است و می‌تواند به عنوان آنتی اکسیدان در بدن عمل کند. بادام آهن و پروتئین زیادی دارد و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند.



۲. آووکادو



تقویت سیستم ایمنی - آووکادو

آووکادو مانند روغن زیتون سرشار از اسیدهای چرب غیراشباع و منبع بسیار خوبی از ویتامین E، ویتامین سی، آهن و روی است. می‌توانید تکه‌های آووکادو را در سالاد بریزید یا اینکه آن را به صورت گواکامولی میل کنید (گواکامولی نوعی پیش‌غذای مکزیکی خوشمزه است که از آووکادو، گوجه فرنگی، پیاز و ادویه‌جات تهیه می‌شود).



۳. کلم‌بروکلی



یک فنجان کلم بروکلی خام خردشده تقریبا نیاز روزانه‌ی بدن را به مقدار ویتامین C که برای تقویت سیستم ایمنی بدن لازم است، تأمین می‌کند. در واقع ویتامین C برای کمک به تشکیل پادتن‌ها در بدن ضروری است. کلم‌بروکلی منبع بسیار عالی از ویتامین آ و آهن گیاهی است که آنها نیز مانند ویتامین C برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفیدند.

۴. کلم‌پیچ



کلم پیچ یکی از سبزیجات خانواده‌ی کروسیفروس (cruciferous) است که شامل گل کلم، آروگولا (شابانک) و کلم‌بروکلی است. کلم‌پیچ سرشار از مواد مغذی از جمله ویتامین A است که برای سلامت پوست و غشاهای مخاطی از اهمیت زیادی برخوردار است. کلم‌پیچ همچنین سرشار از ویتامین C و E، آهن و روی است.

۵. انبه



انبه در گذشته به‌راحتی در همه‌ی فروشگاه‌های خواروبارفروشی پیدا نمی‌شد اما امروزه هم به صورت تازه و هم به صورت منجمد در بیشتر فروشگاه‌ها موجود است. این میوه سرشار از ویتامین‌هایی مانند A و C است و به میزان قابل‌توجهی ویتامین E دارد.

۶. فلفل قرمز شیرین



فلفل قرمز شیرین منبع خوبی از ویتامین A و C است و به همین دلیل برای تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار مفید است. همچنین به مقدار کافی ویتامین E دارد. فلفل قرمز شیرین کم‌کالری است، بنابراین می‌توانید آن را به راحتی به هر وعده‌‌ی غذایی اضافه کنید. می‌توانید آن را در املت بریزید یا پس از سرخ کردن به‌عنوان چاشنی در کنار غذای اصلی میل کنید.

۷. سیب‌زمینی شیرین



تقویت سیستم ایمنی - سیب‌زمینی شیرین

سیب‌زمینی شیرین (که با سیب زمینی سفید متفاوت است) حاوی مقدار زیادی ویتامین A است و به میزان کافی ویتامین C، ویتامین E و مقداری آهن گیاهی نیز دارد. سیب‌زمینی شیرین را می‌توانید در مایکروویو یا روی اجاق معمولی بپزید و و با کمی کره یا شربت افرا میل کنید.



۸. ماهی تُن



ماهی تُن منبع خوبی از اسیدهای چرب امگا ۳ و همچنین سرشار از روی، سلنیوم و پروتئین است که همه‌ی آنها برای تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن ضروری هستند. غذاهایی که با این نوع ماهی پخته می‌شوند تنوع بسیار زیادی دارند. ماهی تُن را می‌توانید به صورت خام، خشک‌شده یا کبابی بخورید یا آن را در سالاد (مثلا سالاد تن ماهی) و ساندویچ میل کنید.

۹. ماست



ماست که پروتئین بسیار بالایی دارد یکی از بهترین غذاهای شناخته‌شده به‌عنوان منبع پروبیوتیک‌ است و می‌تواند به بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کند. ماست به‌مقدار کافی ویتامین A و روی دارد. می‌توانید با افزودن آجیل، انواع توت و مقدار بسیار کمی عسل به ماست ساده مواد مغذی موجود در ماست را افزایش دهید.

۱۰. مرکبات



یکی از ویتامین‌های مهمی که همه ما به‌محض سرماخوردگی به آن متوسل می‌شویم ویتامین C است. این ویتامین به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. ظاهرا این ویتامین با افزایش تولید گلبول‌های سفید خون به سیستم ایمنی کمک می‌کند با عفونت مبارزه کنند. مرکبات سرشار از ویتامین C هستند. برخی از میوه‌های خانواده مرکبات عبارت‌اند از:

گریپ فروت؛

پرتقال؛

نارنگی؛

لیمو شیرین؛

لیمو ترش؛

نارنگی یافا.

ازآنجاکه بدن خودش نمی‌تواند ویتامین C را تولید یا ذخیره کند، برای حفظ سلامتی باید هر روز این ویتامین را دریافت کنید. تقریبا همه مرکبات ویتامین C زیادی دارند و ازآنجاکه میوه‌های این خانواده بسیار متنوع هستند، اگر هر روز هم از آنها استفاده کنید برایتان تکراری نمی‌شود.

۱۱. فلفل دلمه‌ای قرمز



اگر فکر می‌کنید مرکبات در بین میوه‌ها و سبزیجات بیشترین میزان ویتامین C را دارند، باید بگوییم که این‌طور نیست. مقدار این ویتامین در فلفل دلمه ای قرمز دو برابر مرکبات است. فلفل دلمه‌ای منبع غنی از بتاکاروتن است. ویتامین C علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، به حفظ سلامت پوست هم کمک می‌کند. بتا کاروتن هم در سلامت چشم و پوست نقش مهمی دارد.

۱۲. سیر



سیر برای تقویت سیستم ایمنی بدن

سیر از آن دسته مواد غذایی است که در همه‌جای دنیا در آشپزی به وفور از آن استفاده می‌کنند. سیر دارای مقدار کمی زینک یا روی است که برای سلامتی بدن ضروری است. تمدن‌های باستانی به خوبی از نقش سیر در مبارزه با عفونت‌ها آگاه بودند. سیر به کاهش فشار خون و کندشدن روند سختی شریان‌ها کمک می‌کند. به نظر می‌رسد ویژگی‌های تقویت سیستم ایمنی بدن در سیر به‌دلیل وجود مقدار زیادی از برخی ترکیبات دارای گوگرد، از جمله آلیسین است.

۱۳. زنجبیل



زنجبیل هم از آن دسته مواد غذایی است که بسیاری از ما هنگامی‌که سرما می‌خوریم بیشتر از روزهای عادی از آن استفاده می‌کنیم. زنجبیل به کاهش التهاب و تسکین بیماری‌های التهابی از جمله گلودرد کمک می‌کند. زنجبیل می‌تواند حالت تهوع را هم تا حدودی رفع کند. با اینکه بیشتر در دسرها و شیرینی استفاده می‌شود، اما در هنگام سرماخوردگی می‌تواند با گرمازایی به روند درمان سرماخوردگی کمک کند. این گرما از وجود جینجرول (جزء زیست‌فعال زنجبیل) که از خانواده کپسایسین است حاصل می‌شود. زنجبیل به کاهش دردهای مزمن نیز کمک می‌کند و ممکن است دارای خواصی برای کاهش کلسترول هم باشد.

۱۴. اسفناج



این سبزی با برگ‌های پهن و سبز تیره‌اش، علاوه بر اینکه سرشار از ویتامین C است، حاوی آنتی‌اکسیدان و بتاکاروتن هم هست. این ترکیبات علاوه بر مبارزه با عفونت می‌توانند سیستم ایمنی بدن را هم تقویت کنند. اسفناج هم مانند کلم بروکلی نباید زیاد پخته شود. فقط در این صورت می‌تواند مواد مغذی‌اش از جمله ویتامین A را حفظ کند. مصرف خام یا کم‌پخته اسفناج مانع از تبدیل اسید اگزالیک موجود در آن به کریستال‌های این ماده می‌شود. اسید اگزالیک به‌شکل کریستال برای کلیه‌ها زیان‌آور است.

۱۵. زردچوبه



شاید به نظر شما زردچوبه صرفا یکی از ترکیبات اصلی ادویه کاری باشد که در غذاها مصرف می‌شود تا عطر و رنگ غذا را تغییر دهد. اما این ادویه به رنگ زرد روشن که تا حدودی تلخ است، مدت‌های طولانی به‌عنوان ضدالتهاب در درمان آرتروز و آرتریت روماتوئید استفاده شده است. یک تحقیق نشان می‌دهد که مقدار زیاد کورکومین که رنگ زرد زردچوبه به‌خاطر آن است، می‌تواند به آسیب‌های عضلانی ناشی از ورزش کمک کند.

۱۶. چای سبز



چای سبز برای تقویت سیستم ایمنی بدن

هم چای سبز و هم چای سیاه سرشار از فلاونوییدها هستند که نوعی آنتی‌اکسیدان است. اما چای سبز نسبت به چای سیاه برتری دارد و دلیل آن هم وجود آنتی‌اکسیدان قدرتمند دیگری به نام اپیگالوکاتچین گالات (EGCG) است که بخش زیادی از آن در فرایند تخمیر چای سیاه از بین می‌رود. این آنتی‌اکسیدان عملکرد سیستم ایمنی بدن را بهبود می‌بخشد. چای سبز همچنین سرشار از اسید آمینه ال تیانین (L-theanine) است که به تولید ترکیبات ضدمیکروبی در سلول‌های تی (T-cell) کمک می‌کند.

۱۷. پاپایا



پاپایا یکی دیگر از میوه‌های خوشمزه حاوی ویتامین C است. با مصرف پاپایا می‌توانید ۲۲۴٪ از مقدار توصیه‌شده روزانه ویتامین C بدن را تأمین کنید. پاپایا حای یک آنزیم هضم‌کننده به نام پاپایین هم هست که دارای خواص ضدالتهابی است.

این میوه به میزان کافی پتاسیم، ویتامین B و فولات را هم دارد که همگی برای سلامت عمومی بدن ضروری هستند.

۱۸. کیوی



کیوی هم مثل پاپایا، منبع طبیعی و غنی از مواد مغذی مانند فولات، پتاسیم، ویتامین K و ویتامین C است. ویتامین C گلبول‌های سفید خون را برای مبارزه با عفونت افزایش می‌دهد. سایر مواد مغذی کیوی در سلامت عمومی بدن نقش دارند.

۱۹. مرغ (خانواده ماکیان)



تا حالا فکر کرده‌اید که چرا هر کس مریض می‌شود سریعا برایش سوپ مرغ درست می‌کنند؟ دلیلش این است که این سوپ می‌تواند به تسکین علائم سرماخوردگی و درمان بی حالی و کسالت کمک کند. به‌طورکلی ماکیان مانند مرغ و بوقلمون ویتامین B6 فراوانی دارند. ۸۵ گرم گوشت بوقلمون یا جوجه می‌تواند ۴۰ تا ۵۰ درصد مقدار توصیه‌شده ویتامین B6 بدن را تأمین کند. این ویتامین در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی که در بدن اتفاق می‌افتند نقش دارد. همچنین برای تشکیل گلبول‌های سفید و قرمز جدید و سالم در خون بسیار مهم است. آب مرغ یا جوجه پخته‌شده حاوی ژلاتین استخوان، کندرویتین و سایر مواد مغذی برای سلامت روده و تقویت سیستم ایمنی بدن است.



۲۰. تخمه آفتابگردان



تخمه آفتابگردان برای تقویت سیستم ایمنی بدن

تخمه آفتابگردان سرشار از مواد مغذی از جمله فسفر، منیزیم و ویتامین B6 است. این دانه‌ها همچنین ویتامین E بسیار زیادی دارند که یک آنتی‌اکسیدان بسیار قدرتمند است.

ویتامین E در تنظیم و حفظ سلامت عملکرد سیستم ایمنی بدن از اهمیت زیادی برخوردار است. البته آووکادو و سایر سبزیجات برگ تیره هم که در همین مطلب درباره آنها گفته‌ایم این ویتامین را به اندازه کافی دارند.

همه این ها را گفتیم اما ضرورت رعایت اصول بهداشت فردی و عمومی برای پیشگیری از بروز و شیوع کرونا بسیار ضروری است،باید در هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی را بپوشانیم و دستمال مصرف شده را در داخل سطل در دار بیندازیم. همچنین بهتر است از حیوانات خانگی و وحشی دوری کنیم، از ترددهای غیرضروری در محیط‌های شلوغ و پرازدحام خودداری کنیم، در محیط‌های شلوغ و پر ازدحام از دستکش استفاده کنیم. همیشه قبل از غذا دست‌ها را بشوییم و از مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌ها خودداری کنیم، چرا که قلیان در قهوه‌خانه‌ها دست به دست شده و می‌تواند زمینه انتقال بیماری را فراهم کند.

و در آخر این که وزارت بهداشت تنها مرجع معتبر اطلاعات حوزه بهداشت و سلامت است، بنابراین از توجه به منابع غیرعلمی منتشر شده در فضای مجازی به منظور پیشگیری از بروز کرونا ویروس خودداری کنیم؛ چراکه نتیجه‌ای جز گمراهی ندارد.

انتهای پیام/ش