چه ویتامین هایی برای مقابله با ویروس کرونا مصرف کنیم؟

او ادامه داد: مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه‌های حاوی ویتامین C مثل پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه و یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی، هویج و کدوحلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو که از منابع خوب ویتامین A هستند.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه با خوردن ۳ عدد پرتقال در روز پروتئین بدن کامل می‌شود، گفت: برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه سه واحد از گروه سبزی‌ها " به جز سبزی‌های نشاسته ایی " و حداقل ۲ واحد میوه توصیه می‌شود.



نوروزی افزود: افراد برای پیشگیری از کرونا، هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه استفاده کنند، هویج و کدوحلوایی در غذا‌های روزانه مصرف و خوردن پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا مهم است.



او تصریح کرد: افراد سالمند برای دریافت پروتئین روزانه ی بدنشان، از حبوبات یا تخم مرغ استفاده کنند و مصرف روزانه دو عدد تخم مرغ حداقل ۱۵ گرم پروتین بدنشان را تامین می‌کند، همچنین کمبود ریزمغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف خواهد کرد که توصیه می شود از غذاهایی مانند، غلات، جگر گوسفند و مرغ، نان و جو استفاده کنید.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: افراد سالمند از خوردن چربی و کلسترول در این وضیعت که برای پیشگری از ویروس کرونا قرار داریم نترسند و تا جای که می‌توانند پروتئین مورد نیاز را برای بدن و سلامتی خود مصرف کنند.



نوروزی افزود: با توجه به وجود این ویروس با خوردن زیاد مایعات مثل؛ چای، قهوه، شیر، آب با رقیق کردن دستگاه ترشحی بدن و در نهایت باعث دفع ویروس ها از بدنتان خواهد شد.



او ادامه داد: رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه و حصول اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و پروتئین از برنامه غذایی روزانه نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا دارد.



